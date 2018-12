Straßburg öffnet Weihnachtsmarkt wieder

Die Lichter am hoch aufragenden Weihnachtsbaum des "Marché de Noël de Strasbourg" wurden am Freitag zum ersten Mal seit dem Angriff wieder angeknipst. "Ich hoffe, dass das Leben wieder normal wird, aber ich bin mir nicht sicher", sagte Franck Hoffmann, als er am Freitag sein Holzchalet mit Weihnachtskerzen und -ornamenten öffnete. "Das Geschäft wird nicht mehr das sein, was es war", sagte er voraus.

Die schönsten Weihnachtsmärkte in Europa Straßburg, Frankreich Den "Christkindelsmärik" in Straßburg gibt es schon seit 1570. Er ist damit der älteste Weihnachtsmarkt Frankreichs. Das besondere: Die typischen Holzbuden drängen sich nicht nur zu Füßen des Straßburger Münsters, sondern auf vielen anderen Plätzen der Stadt, und jeder hat seine eigenen Spezialitäten.

Die schönsten Weihnachtsmärkte in Europa Wien, Österreich Der Altwiener Christkindlmarkt ist auf dem historischen Marktplatz vor der Schottenkirche beherbergt. Neben der mit 46 Metern längsten Krippe Österreichs wirbt dieser Markt besonders mit hochwertigem Kunsthandwerk. Er entstand 1987 aus der Idee heraus, der Kommerzialisierung der Weihnachtsmärkte etwas entgegenzusetzen. Der Versuch scheint gelungen.

Die schönsten Weihnachtsmärkte in Europa Zagreb, Kroatien Der Weihnachtsmarkt beginnt traditionell am ersten Advent mit der Anbringung des gigantischen Adventskranzes um den Mandusevac-Brunnen auf dem zentralen Platz. Von diesem Moment an liegt der weihnachtliche Lichterzauber über Zagreb. Veranstaltungen in der ganzen Stadt laden zum Schlemmen und Staunen ein.

Die schönsten Weihnachtsmärkte in Europa Colmar, Frankreich Die mittelalterliche Stadt im Elsass ist das ganze Jahr über romantisch. In der Weihnachtszeit wird es dann geradezu magisch. Auf der Place Jeanne d'Arc gibt es elsässische Spezialitäten. Im Koifhus (altes Zollhaus) und auf den Plätzen Place des Dominicains und Place de l’Ancienne Douane bieten Händler Kunsthandwerk an. Für Kinder gibt es eine mechanische Krippe und ein Karussell mit Holzpferden.

Die schönsten Weihnachtsmärkte in Europa Krakau, Polen Der Weihnachtsmarkt befindet sich direkt in der Altstadt, auf dem historischen Hauptmarkt. Wem das Herz hier nicht durch die romantische Kulisse warm wird, dem hilft vielleicht der polnische Wodka. Hauptattraktion ist der alljährlich stattfindende Weihnachtskrippen-Wettbewerb.

Die schönsten Weihnachtsmärkte in Europa Basel, Schweiz Der Basler Weihnachtsmarkt auf dem Barfüsserplatz gilt als der größte Weihnachtsmarkt der Schweiz und besitzt die längste beleuchtete Weihnachtsstraße Europas. Dicht an dicht stehen 180 Stände. Von Holzspielzeug bis hin zu veganen Produkten und indischen Handarbeiten ist hier alles zu finden, was das Herz begehrt.

Die schönsten Weihnachtsmärkte in Europa Madrid, Spanien Madrids Weihnachtsmarkt wird auf der Plaza Mayor aufgebaut. Höhepunkt der Weihnachtszeit in Spanien ist der 6. Januar. Dann findet der Umzug der Heiligen Drei Könige statt. Sie überbringen in Spanien die Geschenke, nicht das Christkind. Jährlich kommen tausende Touristen, um das Straßenfest miterleben zu können. Die Parade wird live im Fernsehen übertragen.

Die schönsten Weihnachtsmärkte in Europa London, Großbritannien Deutsche Weihnacht ist ein Exportartikel. Und das "Winter Wonderland" im Londoner Hyde Park der beste Beweis dafür. Ein "Bavarian Village" nach deutschem Vorbild mit Bratwurst und Glühwein. Darüberhinaus sorgen Riesenrad, Achterbahn und Schlittschuhbahn für Abwechslung. Beliebt ist auch der Eisskulpturengarten "Magical Ice Kingdom".

Die schönsten Weihnachtsmärkte in Europa Göteborg, Schweden Der Weihnachtsmarkt "Jul pa Liseberg" in Göteborg ist der größte in Schweden und gilt als besonders magisch. 5 Millionen Weihnachtslichter verbreiten hier festliche Stimmung. Von schwedischen Spezialitäten über Musik- und Theateraufführungen bis hin zu einer Fahrt mit dem Rentierschlitten gibt es hier alles. Mit Unterhaltung hat man hier Erfahrung. Im Sommer ist das Gelände ein Vergnügungspark.

Die schönsten Weihnachtsmärkte in Europa Köln, Deutschland Jährlich besuchen bis zu vier Millionen Gäste den Weihnachtsmarkt vor dem Kölner Dom. Er gilt als einer der beliebtesten Weihnachtsmärkte Deutschlands. Neben Marktständen sorgen über 100 Bühnenveranstaltungen für reichlich Stimmung. Zur Kölner Vielfalt gehört auch die "Heavenue", ein schwul-lesbischer Weihnachtsmarkt am Rudolfplatz.

Die schönsten Weihnachtsmärkte in Europa Nürnberg, Deutschland "Ihr Herrn und Frau'n, die ihr einst Kinder wart, seid es heut wieder", spricht das Christkind, wenn es den Nürnberger Christkindlesmarkt eröffnet. Er gehört zu den ältesten der Welt, erste Zeugnisse erwähnen den Markt im Jahre 1628. Hier findet man Weihnachtsschmuck ebenso wie den typischen Nürnberger Lebkuchen - so wie es sich zur Weihnachtszeit gehört. Autorin/Autor: Andreas Kirchhoff



Der stellvertretende Straßburger Bürgermeister Alain Fontanel gab zu, dass trotz Patrouillen, Zivilpolizei, Profiler und Videoüberwachung "die Risiken reduziert, aber nicht beseitigt werden können". "Wir können nicht jeden durchsuchen, nur Stichproben durchführen", sagte er und fügte hinzu, dass lange Warteschlangen an den Kontrollpunkten nur ein neues potenzielles Ziel für Terroristen schaffen würden. "Jemand, der mit einer Waffe in ein so großes Gebiet kommen will, kann es schaffen", sagte er. Eine solche Argumentation war für die Einwohner und Touristen, die auf den Straßburger Markt strömen, wenig tröstlich.

is/ks (afp, dpa, linternaute.com)