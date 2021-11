Sterbehilfe hat viele Facetten: Sie kann von der Unterstützung beim Sterben oder beim Suizid bis hin zur aktiven Tötung schwerstkranker Menschen reichen.

Der in anderen Ländern synonym gebrauchte Terminus Euthanasie wird in Deutschland vermieden, weil der Begriff hierzulande mit den als "Euthanasieprogramm" bezeichneten Morden an Patienten sowie geistig oder körperlich Behinderter verbunden wird.