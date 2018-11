Stephen Hawkings Nachlass versteigert

Stephen Hawking: Star der Popkultur

'Die Simpsons'

Die beliebte Cartoon-Serie ist bekannt für ihre Gastauftritte von Stars aus der Popkultur; Hawking erschien gleich in mehreren Folgen. In der Folge "They Saved Lisa's Brain" rettet er Lisa mit einem speziellen Rollstuhl, der so ausgestattet ist, dass er fliegen kann. Am Ende der Folge fragt Homer seine Tochter: "Hattest du Spaß mit deinem Roboterfreund?"