Christie's ist ein Auktionshaus mit Sitz in London und mit Dependancen u.a. in New York und Paris. Versteigert werden dort vor allem Kunstwerke aller Epochen und Antiquitäten - und zwar immer wieder zu Rekordpreisen.

Der Kunsthändler James Christie (1730-1803) gründete das Auktionshaus im Jahre 1766 in London. Neben Gemälden, Skulpturen oder Zeichnungen kommen bei Christie's auch Oldtimer, Instrumente oder edle Weine unter den Hammer. Auch Kostüme wurden schon versteigert, etwa der Bikini, den Bond-Girl Ursula Andress 1962 in "007 jagt Dr. No" trug.