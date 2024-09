Auf dem Weg in ein neues Leben: Rund 300 indigene Familien verlassen im Mai 2024 die kleine Insel Gardí Sugdub. Künftig werden sie in einer neu gebauten Siedlung an Panamas Nordküste leben. Gardí Sugdub wird Experten zufolge bis 2050 im Atlantik versinken. Ebenso wie in Asien steigt der Meeresspiegel in Lateinamerika und der Karibik schneller als im weltweiten Durchschnitt.