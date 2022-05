Geldgeber China

China investiert auch in Hunderte von Wasserkraftprojekten im Ausland, so in Laos, Portugal, Kasachstan, Argentinien und in ganz Afrika. In der Vergangenheit wurden derartige Infrastrukturprojekte oft von der Weltbank finanziert. Doch anders als diese ist China nicht auf die Zustimmung anderer Länder aus dem Flusseinzugsgebiet angewiesen. Und so bleiben Bedenken der Anrainerstaaten oft außen vor.