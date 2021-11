Ein Start-up ist ein junges Unternehmen, das durch zwei Besonderheiten gekennzeichnet wird: Es hat eine innovative Geschäftsidee und wird mit dem Ziel gegründet, schnell zu wachsen.

Oft agieren Start-ups in einem jungen oder noch nicht existierenden Markt. Dabei handelt es sich meist um Unternehmen im Technologie- oder Internetsektor. In der Regel gilt ein Unternehmen in den ersten drei Jahren nach der Gründung als Start-up. In Einzelfällen wird die Phase auf bis zu fünf Jahre ausgeweitet.