Und wer durfte beim Opening der 77. Filmfestspiele in Cannes auf keinen Fall fehlen? Richtig, die Jury: Die amerikanische Schauspielerin Lily Gladstone (l.) brillierte zuletzt in Martin Scorseses Spielfilm "Killers of the Flower Moon", Juryvorsitzende und Regisseurin Greta Gerwig (Mitte) landete 2023 mit "Barbie" einen Kassenschlager. Dritte im Bunde ist die französische Schauspielerin Eva Green.