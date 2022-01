Starre Fronten im Ukraine-Konflikt

Trotz der diplomatischen Krisengespräche über den Ukraine-Konflikt in jüngster Zeit sieht der Kreml keinerlei Annäherung zwischen Russland und dem Westen. In Grundsatzfragen bestünden noch immer "völlig gegensätzliche" Positionen. Dies sei "beunruhigend", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow in einem Interview mit dem US-Nachrichtensender CNN.

"Das wäre verrückt"

Auf die Frage nach einer möglichen russischen Invasion in der Ukraine antwortete Peskow: "Niemand bedroht irgendjemanden mit einer Militäraktion. Dies wäre verrückt." Wenn die NATO nicht auf die Forderungen des Kreml eingehe, sei Russland aber "bereit, Vergeltungsmaßnahmen zu ergreifen".

Der Westen befürchtet angesichts eines massiven russischen Truppenaufmarschs an der Grenze zur Ukraine, dass Russland nach der Annexion der Krim 2014 derzeit einen Einmarsch im Nachbarland vorbereitet. Dies wird vom Kreml vehement bestritten. Die Regierung in Moskau wehrt sich ihrerseits gegen die Aufnahme weiterer osteuropäischer Länder in die NATO und verlangt eine Garantie, dass die Ukraine niemals Mitglied des westlichen Militärbündnisses wird. Eine entsprechende Zusage wollen die NATO und die USA aber nicht abgeben.

Wirbt um Verständnis für Russlands Sorgen: Dmitri Peskow

Zu möglichen weiteren Verhandlungen sagte Peskow, Russland wolle "keinen Prozess nur um des Prozesses willen". Man wolle nicht ewig über Meinungsunterschiede diskutieren, sondern fordere die Bereitschaft, "unsere Sorgen zu berücksichtigen".

Die US-Regierung sei auf alle Szenarien vorbereitet, erklärte der Nationale Sicherheitsberater von Präsident Joe Biden, Jake Sullivan. Falls Russland an einer diplomatischen Lösung interessiert sei, würden die Vereinigten Staaten diesen Weg "im Gleichschritt mit unseren Verbündeten" beschreiten. Washington sei aber auch zu einer "robusten Antwort" bereit, falls der Konflikt weiter eskalieren sollte und Russland in die Ukraine einmarschiere, betonte Sullivan.

Baerbock besucht Kiew und Moskau

Inmitten der angespannten Situation reist Bundesaußenministerin Annalena Baerbock in die Ukraine und nach Russland. In Kiew will sie sich an diesem Montag mit Präsident Wolodymyr Selenskyj und ihrem Amtskollegen Dmytro Kuleba treffen. Für Dienstag ist dann ein Treffen mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow in Moskau geplant.

Lotet Möglichkeiten zur Annäherung aus: Annalena Baerbock

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), begrüßte die diplomatischen Bemühungen - warnte zugleich aber vor zu großen Zugeständnissen an Russland. "(Präsident) Putin testet aus, wie weit er gehen kann, er führt uns vor und zwingt uns das Narrativ auf, dass wir uns bewegen müssen", sagte Strack-Zimmermann. Der Kreml-Chef verfolge "Großmachtfantasien" und wolle "zurück in die Zeit des Kalten Kriegs". Dies sei nicht akzeptabel.

Einen grundsätzlich andere Sichtweise nahm die rechtsgerichtete AfD-Fraktion ein: Ihr Außenexperte Petr Bystron warnte Baerbock davor, die Lage mit "einseitigen Schuldzuweisungen" an die Adresse Russlands weiter zu verschärfen. Die Außenministerin müsse "den deutschen Einfluss auf die Ukraine nutzen", um hier Verbesserungen zu erreichen, meinte Bystron.

wa/rb (afp, dpa, rtr)