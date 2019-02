Starker FC Bayern zieht Liverpool den Zahn

LIVERPOOL - FC BAYERN 0:0

---------

Offenbar ist der FC Bayern München immer dann in der Lage, seine beste Leistung abzurufen, wenn es wirklich darauf ankommt. Angeführt vom überragenden Abwehrchef Mats Hummels und Mittelfeldspieler Javi Martinez hat sich der deutsche Rekordmeister im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League ein 0:0 beim FC Liverpool erkämpft. Der Tabellenführer der englischen Premier League galt vor der Partie als leichter Favorit, doch das Team von Trainer Jürgen Klopp biss sich am taktisch sehr diszipliniert auftretenden FC Bayern die Zähne aus. Obwohl mit Roberto Firmino, Mohamed Salah und Sadio Mané der "Wundersturm" der Liverpooler auf dem Platz stand, ließen die Münchener im ausverkauften Stadion an der Anfield Road nicht viele Chancen zu.

Mit dem torlosen Remis - übrigens dem dritten 0:0 in einem Europapokalspiel der Bayern in Liverpool - besitzt der FC Bayern gute Chancen auf ein Weiterkommen. Es wäre das neunte Mal in Folge, dass die Münchener ins Viertelfinale der Königsklasse einzögen. Das Rückspiel wird am 13. März in München ausgetragen, dann fehlt dem FC Bayern allerdings Außenverteidiger Joshua Kimmich wegen einer Gelbsperre.

Im zweiten Spiel des Abends gab es zwischen Olympique Lyon und dem FC Barcelona ebenfalls keine Tore.

Haben Sie das Spiel der Bayern in Liverpool verpasst? Dann können Sie hier nochmal alle wichtigen Szenen und Momente im DW-Liveticker nachlesen.

---------

SCHLUSSPFIFF - Der FC Bayern schafft zum dritten Mal in seiner Europapokal-Historie ein 0:0 an der Anfield Road.

90. Minute +3: Martinez kocht Mané ab. Der Spanier ist neben Hummels der Turm in der Schlacht. Hummels der Fels in der Brandung...

90. Minute +1: Vier Minuten Nachspielzeit: SPIELERWECHSEL beim FC Bayern: RAFINHA kommt für Gnabry.

89. Minute: Eine Freistoßflanke von Alexander-Arnold segelt an Freund und Feind vorbei ins Seitenaus.

87. Minute: SPIELERWECHSEL bei den Bayern: James macht RENATO SANCHES Platz.

85. Minute: Mané ist mit dem Kopf früher am Ball als Süle, aber der Kopfball wird von Neuer, der am kurzen Pfosten auf der Hut ist, zur Ecke geklärt. Ecke kommt, Kopfball Matip, drüber. Martinez muss wegen eines Muskelkrampf behandelt werden. Pfiffe der englischen Fans.

83. Minute: Alaba klärt eine Flanke nur schlecht. Der Ball tropft Matip vor die Füße, der aus etwa 17 Metern überhastet abschließt und den Bayern-Kasten weit verfehlt.

81. Minute: SPIELERWECHSEL bei den Bayern: FRANCK RIBERY ersetzt Coman.

79. Minute: Gute Schussposition für James. Der Kolumbianer versucht es mit einem Diagonalschuss aus 18 Metern, verzieht aber nach rechts.

76. Minute: SPIELERWECHSEL beim FC Liverpool: Für Keita kommt JAMES MILNER. Außerdem geht Firmino runter, und DIVOCK ORIGI kommt rein.

74. Minute: Salah dribbelt in den Strafraum und könnte schießen, dann aber steht ihm Wijnaldum im Weg. Außerdem hängt Hummels wie eine Klette an Salah dran und nutzt das Missverständnis der beiden LFC-Spieler, um den Ball zu klären.

72. Minute: Für die Liverpooler wird das Match zu einer Art Geduldsspiel. Mit hoher taktischer Disziplin machen die Bayern die Räume eng und lassen kaum etwas zu. Der "Wundersturm" des LFC kommt nicht wie gewohnt zur Geltung.

67. Minute: Coman verliert den Ball, und Wijnaldum startet einen Konter. Aber die Bayern sind mit sieben Spielern sofort wieder in der defensiven Ordnung, und Wijnaldum findet keine Anspielstation.

65. Minute: Hummels, der ein gutes Spiel macht, klärt ganz in Ruhe vor Wijnaldum. Der Bayern-Abwehrchef hat alles im Griff.

59. Minute: Ein Schuss aus der Distanz von Serge Gnabry streicht nur wenige Zentimeter über das rechte obere Toreck.

55. Minute: GELBE KARTE gegen JORDAN HENDERSON nach einem taktischen Foul an Martinez.

53. Minute: Bei einem Klärungsversuch schießt Süle Robertson an. Der Ball segelt auf die andere Seite des Strafraums, wo Salah ihn aber nicht unter Kontrolle bringen kann.

52. Minute: Coman spielt Lewandowski im Fünfmeterraum an, der Ball kommt aber leicht in den Rücken des Polen. Matip ist da und klärt.

52. Minute: Salah bekommt den Ball im Bayern-Strafraum, ist aber direkt umringt von fünf oder sechs Bayern-Spielern. Keine Chance auf einen Abschluss für den Ägypter.

49. Minute: Liverpool geht so früh drauf, dass Neuer beim Abstoß keinen Anspielpartner findet. Er schickt seine Leute nach vorne und schlägt den Ball lang. Er landet dennoch beim Gegner.

46. Minute: Es geht weiter an der Anfield Road. Keine Wechsel auf beiden Seiten.

HALBZEITPAUSE

45. Minute +1: Flanke von rechts, Firmino hält in der Mitte den Fuß rein, aber Neuer streckt sich und greift sich den Ball am langen Pfosten, bevor Mané abstauben kann.

45. Minute: Liverpool spielt zwei, drei schnelle Pässe und ist im Bayern-Strafraum. Aber Firminos Flanke findet keinen Abnehmer.

42. Minute: Gnabrys Flanke wird im letzten Moment von Matip geklärt. Da wäre ansonsten Lewandowski zur Stelle gewesen.

40. Minute: Kleine Druckphase der Liverpooler: Wijnaldum flankt, und Mané nimmt den Ball im Fünfmeterraum locker mit dem Knie an. Dann aber ist Kimmich da und entschärft die Situation. Sekunden später hat Matip die nächste Chance, schießt aber links am Tor vorbei.

38. Minute: Spektakulär versucht es Mané aus sechs Metern mit einem Fallrückzieher, trifft den Ball aber nicht richtig. Zuvor hatte Kimmich nicht gut geklärt und den Ball direkt am eigenen Strafraum verloren.

36. Minute: Gnabry schießt aus 15 Metern. Becker streckt sich und klärt zur nächsten Ecke, die bringt aber nichts ein.

36. Minute: Coman und Alaba kommen über links nicht durch, holen aber eine Ecke raus. Die Ecke kommt gut, aber Martinez springt unter dem Ball durch.

33. Minute: Nach einem abgeblockten Schuss von Keita steht Mané ganz frei vor Neuer. Aber aus der Drehung zielt der Liverpooler Stürmer ein wenig zu weit nach rechts.

27. Minute: GELBE KARTE für JOSHUA KIMMICH, der Mané foult. Damit fehlt Kimmich im Rückspiel.

24. Minute: Nach einem Liverpooler Freistoß fast von der Eckfahne wird der Ball erst geklärt. Die zweite Flanke erreicht am langen Pfosten Salah, dessen Kopfball knapp daneben geht.

23. Minute: Keita treibt den Ball in die Bayern-Hälfte und bedient Robertson, doch Kimmich fährt den Fuß aus und spitzelt dem Außenspieler das Leder weg bevor der schießen kann.

20. Minute: Keita und Salah sind im Bayern-Strafraum abwechselnd am Ball, schaffen aber keinen Torschuss. Schließlich macht es Keita artistisch mit einem Fallrückzieher, der aber Richtung Eckfahne wegtrudelt.

16. Minute: Antritt Mané und Schuss. Aus etwa elf Metern geht der Ball knapp am linken Pfosten vorbei. Im Gegenzug trifft Coman das Außennetz. Es geht hin und her.

13. Minute: Doppelchance für die Bayern auf der anderen Seite: Zweimal wird der Ball abgeblockt. Beim ersten "Schuss" trifft Matip seinen Torhüter beim Versuch zu klären aus kurzer Distanz an der Stirn. Glück gehabt, LFC!

12. Minute: Salah hat die erste gute Chance für Liverpool. Der Ägypter wurschtelt sich nach einem langen Ball zwischen Süle und Kimmich durch und hält den Fuß hin. Neuer ist auf dem Posten.

11. Minute: Die Bayern versuchen den Liverpoolern den Wind aus den Segeln zu nehmen, indem sie den Ball lange halten und erstmal ganz ruhig aufbauen.

8. Minute: Wieder wird Neuer von Mané angelaufen. Neuer verspringt der Ball, und fast wird es gefährlich. Gerade noch kann der Bayern-Keeper das Leder wegschlagen.

5. Minute: In guter, alter Klopp-Manier praktiziert Liverpool das Gegenpressing. Neuer ist oft am Ball und dabei ständig unter Druck.

2. Minute: Die Bayern müssen den Ball zu Neuer zurückspielen und werden direkt am eigenen Tor bedrängt. Die Fans melden sich lautstark - tolle Stimmung!

ANPFIFF

20:56 Uhr: Gänsehaut! "You'll never walk alone" wird intoniert.

20:54 Uhr: Die Bayern, die die Nacht vor der wichtigen Partie im Hotel "Titanic" im Statdtteil Everton verbracht haben, müssen ein paar Ausfälle kompensieren. Thomas Müller ist nach seiner Kung-Fu-Einlage gegen Ajax gesperrt. Jerome Boateng hat Magen-Darm. Außerdem ist Leon Goretzka, der an einer Sehnenreizung am Knöchel leidet, nicht rechtzeitig fit geworden. Dennoch hat Bayern-Trainer Niko Kovac ein starkes Team aufgestellt - und auf der Gegenseite fehlt mit Virgil Van Dijk ein ganz wichtiger Mann:

20:51 Uhr: Liverpool-Coach Jürgen Klopp hat vor dem Spiel gesagt, er finde es witzig, dass seine Mannschaft als Favorit gilt. Ganz von der Hand zu weisen ist es - bei aller Qualität im Bayern-Kader - aber nicht. Ob diese Liverpooler Startelf von den Münchenern zu knacken ist?

20:49 Uhr: Dabei versucht der FC Bayern heute das zu schaffen, was zuvor noch keinem deutschen Team gelang: ein Sieg an der Anfield Road. Elf deutsche Vereine haben es versucht, keiner von ihnen konnte gewinnen. Die Bilanz: 14 Pleiten, gerade einmal drei Unentschieden und insgesamt 9:41 Tore. Allerdings: Der FC Bayern schaffte bereits zweimal ein 0:0 in Liverpool. Wird es heute mehr?

20:47 Uhr: Es ist mal wieder eines der Europapokal-Spiele, bei dem Helden geboren und Legenden gestrickt werden könnten. Ein absoluter Kracher, was die Namen angeht: Liverpool gegen Bayern – hoffen wir, dass die Partie hält, was Fans und Fußball-Feinschmecker sich von ihr erwarten.

20:45 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!