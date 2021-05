Star-Architekt Helmut Jahn ist tot

Helmut Jahn, 81, wurde von zwei PKW angefahren, nachdem er ein Stoppschild mit dem Fahrrad missachtet hatte. Der Unfall ereignete sich in Campton Hills, etwa 55 Meilen östlich von Chicago, wie der örtliche Polizeichef Steven Miller mitteilte. Noch an der Unfallstelle wurde der Star-Architekt für tot erklärt. Die Fahrerin eines der Fahrzeuge, von denen Jahn erfasst worden war, kam in ein Krankenhaus.

Auch den Messeturm in Frankfurt hat Helmut Jahn geplant

Jahn wurde 1940 in Deutschland geboren und absolvierte die Technische Hochschule in München. 1966 zog er nach Chicago, um bei dem legendären Architekten Ludwig Mies van der Rohe, einem Schöpfer der modernistischen Architektur, am Illinois Institute of Technology zu studieren.

Auch kontroverse Projekte

Jahns Einstieg in die Berufswelt begann dann 1967. Er arbeitete an mehreren Großprojekten, darunter der McCormick Place in Chicago, das J. Edgar Hoover Building und das FBI-Hauptquartier in Washington, D.C. Auch in Deutschland hinterließ der Architekt seine Spuren - der Messeturm in Frankfurt am Main geht auf seine Pläne zurück, es gibt aber noch eine ganze Reihe weiterer großerer Bauwerke in Deutschland, die er geplant hat. Er gestaltete weltweit auch mehrere Flughafenterminals und war zuletzt unter anderem im Emirat Katar tätig.

Das James R. Thompson Center in Illinois

Umstritten ist das von ihm konzipierte James R. Thompson Building, ein glasummanteltes Bürogebäude der Regierung von Illinois, das 1985 eröffnet wurde. Es wurde vergangene Woche zum Verkauf angeboten. Das 17-stöckige Gebäude sei eine Belastung für die Staatsfinanzen, es verschlinge hunderte Millionen Dollar an Reparaturen, hieß es.

Jahn lehrte an der University of Illinois Chicago, der Harvard University, Yale University und dem Illinois Institute of Technology.

nob/haz (ap, Chicago Tribune)