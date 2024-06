Kemencei schätzt, dass neben seiner rund 1000 weitere Familien in der Gegend um die Kreisstadt Kecskemet eine nachhaltige Lebensweise anstreben oder sich als Selbstversorger bezeichnen. Eine davon ist die Familie von Petra Pogany-Bago, die das Wasser zum Spülen aus einem Brunnen holen muss. Teilweise leben diese Menschen in ökologisch orientierten Dörfern, in denen man sich gegenseitig hilft.