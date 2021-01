Staatsbibliothek Berlin: Langersehnte Neueröffnung

Sie ist Deutschlands größte wissenschaftliche Universalbibliothek und eine der bedeutendsten Bibliotheken der Welt, die Staatsbibliothek zu Berlin. Pandemiebedingt war sie allerdings das komplette letzte Jahr geschlossen, und auch die Eröffnungsfeier konnte nur digital stattfinden. "Ich freue mich, dass dieses Jahrhundertbauwerk frisch saniert in neuem Glanz und gleichzeitig alter Pracht erstrahlt", sagte Monika Grütters anlässlich der Eröffnungsfeier. Endlich gehöre sie wieder ganz den Wissens- und Erkenntnishungrigen, die hier geistige Nahrung in Fülle fände, so die Kulturstaatsministerin weiter.

Die Staatsbibliothek zu Berlin: Schätze unter den Linden Orangefarbener Kubus: Der neue Lesesaal Bald soll in dem weitläufigen Lesesaal, den Architekt HG Merz in leuchtendem Orange gestaltet hat, wieder nach Herzenslust geschmökert werden. Die Staatsbibliothek zu Berlin ist eine historische Forschungs- und Präsenzbibliothek. Die Bestände sind kaum digitalisiert. Wer also forschen möchte, muss herkommen.

Die Staatsbibliothek zu Berlin: Schätze unter den Linden Der Kuppellesesaal in den 1930er Jahren Und das war auch schon vor 100 Jahren so. Damals waren die Tische im Kuppellesesaal noch ringförmig angelegt, was für eine Bibliothek eher ungewöhnlich ist. 1941 wurde das Herzstück der Stabi bei einem Bombenangriff nahezu vollständig zerstört.

Die Staatsbibliothek zu Berlin: Schätze unter den Linden Für immer 22.25 Uhr Die Zeiger der großen Lesesaaluhr im Freihandmagazin zeigen 22.25 Uhr. Es ist der Zeitpunkt eines weiteren Bombeneinschlags 1944. Das Rondell der Uhr hatte den Krieg und die Räumung der Lesesaal-Ruine überlebt, verborgen unter Schutt und Asche. Neben der Uhr ist Barbara Schneider-Kempf, die Generaldirektorin der Staatsbibliothek zu Berlin zu sehen.

Die Staatsbibliothek zu Berlin: Schätze unter den Linden Auch Kinderherzen schlagen in der "Stabi" höher Die Staatsbibliothek beherbergt insgesamt sieben Lesesäle. Die Motive aus "Alice im Wunderland" auf diesem Globus zeigen ganz klar, welcher Bereich hier im Fokus steht: Etwa 200.000 Bände der bis ins 17. Jahrhundert zurückreichenden Sammlung von Kinder- und Jugendbüchern können hier gelesen werden.

Die Staatsbibliothek zu Berlin: Schätze unter den Linden "Freude, schöner Götterfunken...!" Zu den größten Schätzen der Staatsbibliothek zählen die Original-Partituren von Ludwig van Beethovens 9. Sinfonie. Außerdem beherbergt sie 80 Prozent der Handschriften von Johann Sebastian Bach und berühmte Opern von Wolfgang Amadeus Mozart, etwa die "Zauberflöte".

Die Staatsbibliothek zu Berlin: Schätze unter den Linden Eine weitere Baustelle auf Berlins Prachtallee Unter den Linden Fast 15 Jahre dauerte die Sanierung des Gebäudes aus der Kaiserzeit. Damit wurde länger an der Staatsbibliothek gebaut als an Berlins berüchtigtem Flughafen BER. Kein Wunder, dass demzufolge auch die veranschlagten Kosten stiegen - um mehr als 100 Millionen auf 470 Millionen Euro. Autorin/Autor: Annabelle Steffes-Halmer



Fast 15 Jahre lang wurde der barocke Bau renoviert - und nahm damit mehr Zeit in Anspruch als Berlins Flughafen BER. Zuletzt beliefen sich die Umbaukosten auf 470 Millionen Euro, die komplett vom Bund getragen wurden. Gegründet 1661, lief der Betrieb an der "Stabi", wie sie liebevoll genannt wird, während der Sanierung weiter. Allerdings konnten Mitarbeiter das Gebäude in den letzten sieben Jahren nur über den Hintereingang betreten. Im November 2019 fand dann die feierliche Schlüsselübergabe statt, doch die Rückkehr von Mitarbeitern und Material fiel mit dem Ausbruch der Pandemie Anfang 2020 zusammen.

Forschen in schönem Ambiente

Mit Ende des Lockdowns diesen Februar soll nun in der Staatsbibliothek Unter den Linden wieder geforscht werden dürfen. Zwar mit eingeschränktem Ausleihbetrieb, dafür aber in einem so schönen Ambiente wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. 1941 schlugen Bomben in die Kuppel ein und zerstörten sie vollständig. Auch der restliche Bau war stark beschädigt worden. Zu DDR-Zeiten sprengte man dann die Ruinen des Lesesaals und zog einen Neobarock-Bau hoch, der so gar nicht zur restlichen Optik passen wollte. Mit der Wiedervereinigung kam ein zweiter Standort hinzu, der Scharoun-Bau in der Potsdamer Straße.

Die Staatsbibliothek zu Berlin ein Jahr vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs

Bei der aktuellen Grundsanierung der Dächer, Innenräume und der Fassade wollte man die klassizistische Ästhetik der Kaiserzeit aufgreifen: "Das Haus ist historisch und hochmodern zugleich", so Hermann Parzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, bei der digitalen Eröffnungsfeier. Bestes Beispiel für dieses Bestreben ist die 35 Meter hohe Kuppel, die der Staatsbibliothek nun ihr historisches Aussehen wieder zurück gibt. Im Laufe des Jahres soll außerdem ein Bibliotheksmuseum entstehen.

"Der argentinische Schriftsteller Jorge Luis Borges würde sich hier wohl fühlen", sagte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble bei seiner Festrede. Der Schriftsteller habe einmal bekannt, er stelle sich das Paradies als Bibliothek vor. "Ab heute hat das Paradies wieder eine Berliner Adresse: Unter den Linden 8", so Wolfgang Schäuble.