Spanien und Argentinien im Finale

Spanien und Argentinien treffen im Endspiel bei der Basketball-WM in China aufeinander. Angeführt von NBA-Center Marc Gasol setzten sich die Iberer am Freitag in Peking in einem packenden ersten Halbfinale mit 95:88 (80:80, 71:71, 32:37) nach zwei Verlängerungen gegen Australien durch.

Anschließend gewann Argentinien mit Altstar Luis Scola gegen Frankreich, das Deutschland in der Gruppenphase besiegt hatte, mit 80:66 (39:32).

Im Finale am Sonntag in Peking (14 Uhr/MESZ) will Spanien seinen bislang einzigen WM-Titelcoup von 2006 wiederholen, Argentinien gewann das Premierenturnier 1950 und kann ebenfalls zum zweiten Mal Weltmeister werden. Titelverteidiger USA war im Viertelfinale an Frankreich gescheitert.