Sie war die "Königin des Strick" - die Modeschöpferin Sonia Rykiel.

Sonia Rykiel wurde am 25. Mai 1930 in Paris geboren und starb dort am 25. August 2016. Weil sie während ihrer Schwangerschaft keinen passenden Pullover fand, entwarf sie ein eigenes Modell. Bald folgte eine eigene Strickkollektion und 1968 ein eigenes Modeunternehmen.