Udo Lindenberg

Bekommt eine Idee in Deutschland den Zuschlag, können Grafikerinnen und Grafiker in einem Wettbewerb ihre Entwürfe einreichen. Manche Promis nehmen die Gestaltung einfach selbst in die Hand, so wie Udo Lindenberg 2018 für die Sammlung "Udos 10 Gebote". Die Einnahmen gingen an das Bonifatiuswerk, das damit soziale Projekte für Frauen und Kinder unterstützte.