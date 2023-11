Sona Otajovicova

Sona wurde in der slowakischen Hauptstadt Bratislava geboren, wo sie einen Abschluss in Medien und Kommunikation machte. Ihre akademische Ausbildung setzte sie in London fort, wo sie einen Master of Arts in Kreativem Schreiben erwarb.

2018 begann Sona, als Journalistin für verschiedene slowakische Internetplattformen zu arbeiten. Im Jahr 2020 wurde sie Rundfunkjournalistin bei Radio Slowakei, wo sie jetzt auch als Moderatorin in der Abteilung für aktuelle Nachrichten arbeitet. Seit 2022 arbeitet sie für die Deutsche Welle.