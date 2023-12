Soldatenfrauen in Russland: "Bringt sie nach Hause"

Angehörige mobilisierter Russen, die in den Krieg gegen die Ukraine geschickt wurden, organisieren sich zunehmend in einer Bewegung. Sie fordern die Rückkehr ihrer Männer und Söhne von der Front, organisieren Mahnwachen und Flashmobs und appellieren an den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Die Staatsmacht versucht, ihre Aktionen zu stoppen, aus Furcht vor einer Ausweitung der Proteste.

Gleichzeitig geben die Behörden zu, dass die Mobilimachung in Russland so lange gilt, bis sie vom Präsidenten aufgehoben wird. Wehrpflichtige können somit unbegrenzt an der Front gehalten werden, und eine Rotation ist auch nicht vorgesehen. Zusätzlich verstärkt wird die Proteststimmung von der Nachricht, wonach erneut ein verurteilter Schwerstverbrecher vom Präsidenten begnadigt wurde, nur weil er sich am Krieg gegen die Ukraine beteiligt hatte.

In Erwartung von Putins großer TV-Audienz

Am 14. Dezember soll in diesem Jahr wieder die große Frage-und-Antwort-Runde "Direkte Linie" von Präsident Wladimir Putin stattfinden. Verzweifelte Angehörige mobilisierter Russen senden daher massenweise Fragen ein. Das berichtet der Telegram-Kanal "Put domoj" (Heimweg), der sich mit den Problemen Mobilisierter befasst und 30.500 Nutzer hat.

"Mein Mann und mein Bruder sind an der Front, sie wurden zu Beginn der Mobilisierung einberufen und haben seit neun Monaten keinen Urlaub bekommen - sie müssen im Kampfgebiet bleiben. Mein Sohn fragt, warum nur sein Vater kämpfen müsse, unter seinen Altersgenossen sei nur sein Vater eingezogen worden", sagt Tatjana (Name geändert). Sie hat zugesagt, mit der DW zu sprechen, wollte aber keine persönlichen Daten preisgeben. "Ich habe keine Angst um mich, sondern um meinen Mann und meinen Bruder, das könnte sie gefährden", betont Tatjana.

Ein einberufener Reservist in St. Petersburg verabschiedet sich von seiner Frau, September 2022 Bild: AFP/Getty Images

Ihr zufolge hatten Vertreter des Gouverneurs ihrer Region ihrem Mann und Bruder angeboten, Verträge mit der russischen Armee zu unterzeichnen. "Aber das ändert nichts an der Sache. Sie alle sind müde, erschöpft, sie haben weder Kraft noch Motivation", erzählt Tatjana, ohne den russischen Krieg gegen die Ukraine zu bewerten. Alle ihre Anfragen bei den Behörden seien unberücksichtigt geblieben.

Unterdessen versuchen die führenden russischen Militärs laut Medienberichten, noch vor Putins großer TV-Audienz am 14. Dezember einen Erfolg an der Front zu erzielen. Angehörige russischer Soldaten, die in der Militäreinheit Nr. 95411 (Westlicher Militärbezirk) dienen, sagen, dass im November einige der Mobilisierten, darunter leicht und mittelschwer verletzte, zum Sturm auf die Stadt Awdijiwka geschickt worden seien. Rund 100 Personen hätten daraufhin an Putin schriftlich die Forderung gerichtet, ihre Angehörigen von der Front zurückzuziehen.

Mahnwachen, Flashmobs und Einschüchterungen

Im September 2023, ein Jahr nach Beginn der Mobilimachung, begannen Angehörige von Militärs in vielen Regionen der Russischen Föderation, die Behörden zunehmend auf sich aufmerksam zu machen. Sie kritisieren, dass die Mobilisierung faktisch auf unbestimmte Zeit gilt, und fordern eine Rotation. Die Behörden in Krasnojarsk, Nowosibirsk, St. Petersburg und Moskau verboten Frauen Kundgebungen, und in Tscheljabinsk und Nischnewartowsk versprachen sie, ihre Forderungen an föderale Stellen weiterzuleiten.

Ohne eine Genehmigung abzuwarten, stellten sich mehrere Frauen in einzelnen Mahnwachen in Moskau auf. Sie nutzten dafür die traditionelle Kundgebung der Kommunistischen Partei am 7. November am Karl-Marx-Denkmal. Fotos der Frauen mit Plakaten in der Hand verbreiteten sich schnell in sozialen Netzwerken.

Später veranstalteten Frauen in Uljanowsk einen Flashmob und beklebten ihre Autos mit Plakaten, auf denen sie ihren Unmut zum Ausdruck brachten und die Rückkehr ihrer Männer, Söhne und Schwiegersöhne forderten. Auch diese Fotos sorgten in sozialen Netzwerken für rege Diskussionen. Doch die Behörden verhinderten weitere Aktionen der Frauen. Einige wurden vom stellvertretenden Gouverneur vorgeladen und aufgefordert, die Fotos zu entfernen. Vier weitere Frauen bekamen Besuch von der Polizei, die darauf hinwies, dass die "Diskreditierung der Armee" unter Strafe stehe. Die allgemeine Bewegung für eine Demobilisierung wurde so aber nicht gestoppt. Im November erschienen auf dem Telegram-Kanal "Put domoj" (Heimweg) ein entsprechendes Manifest und eine Petition.

Danach wurden regionale Chat-Kanäle mit dem Titel "Put domoj" von Kreml-treuen Bloggern massiv angegriffen, mit der Behauptung, die Gruppen von Frauen und Müttern Mobilisierter seien von Mitarbeitern der Anti-Korruptions-Stiftung (FBK) des inhaftierten Oppositionellen Alexej Nawalny geschaffen worden, um Proteste in Russland anzuzetteln. So veröffentlichte der Kreml-Propagandist Wladimir Solowjow eine Liste von Chat-Kanälen, die angeblich von "ausländischen Geheimdiensten" geführt würden. Der Telegram-Kanal "Put domoj" wurde schließlich als "Fake" gekennzeichnet, doch Telegram schweigt zu den Gründen.

TV-Bilder einer früheren Frage-Antwort-Runde von Wladimir Putin Bild: Alexander Nemenov/AFP/Getty Images

In Nowosibirsk gelang es hingegen Angehörigen mobilisierter Männer, sich mit den Behörden zu einigen und ein Treffen im örtlichen Kulturhaus abzuhalten, allerdings ohne unabhängige Journalisten. Das Fotografieren mit Mobiltelefonen war aber erlaubt. Zu dem Treffen kamen rund 30 Personen. Eine der Frauen wandte sich in einem Video an Wladimir Solowjow mit den Worten: "Wir sind keine Feinde des Volkes, wir sind das Volk. Auch unsere Söhne und Männer an der Front sind das Volk."

Welche Chance hat die Antikriegsbewegung?

Der russische Oppositionelle Leonid Gosman glaubt, dass der Protest für den Kreml eine heikle Sache ist und zu politischen Veränderungen im Land führen könnte. Er rechnet aber nicht damit, dass die Behörden den Forderungen der Frauen nachgeben, da dies als "Schwäche der Staatsmacht" ausgelegt werden würde. "Sollte die Staatsmacht ihnen entgegenkommen, würden auch andere Frauen die Rückkehr ihrer Männer verlangen. Wenn sie ihnen nicht entgegenkommt, wird es zwar keine Massenproteste geben, aber das Ansehen der Zentralregierung wird weiter leiden", so Gosman.

Für viele Mobilisierte beginnt bereits der zweite Winter an der Front. Damit werde sich der Unmut weiter verschärfen, meint der Anwalt und Blogger Nikolaj Bobrinskij. Er sieht in den Aktionen der Frauen eine Chance, die Antikriegsbewegung in Russland bekannter zu machen. Zudem weist der Experte auf die im Frühjahr anstehenden Präsidentschaftswahlen in Russland hin. "Es ist wichtig, die Wahlen nicht zu verpassen, die selbst bei einem vorher festgelegten offiziellen Ergebnis zu einer Zeit des gesellschaftlichen Aufschwungs werden können und im Übrigen eine sichere Durchführung von Kundgebungen ermöglichen - wenn Kandidaten überhaupt bereit sein werden, über Mobilisierte zu sprechen."

Proteste gegen die "Teilmobilmachung" wurden im September 2022 in Moskau mit Gewalt unterdrückt Bild: Alexander Nemenov/AFP

Seit September 2022 gibt es einen "Rat der Mütter und Ehefrauen" von Militärangehörigen, der in St. Petersburg in der Nähe der Militärstaatsanwaltschaft und des Hauptquartiers des Westlichen Militärbezirks Mahnwachen abhielt. Die Frauen forderten, ihre im Wehrdienst befindlichen Söhne aus der von Beschuss betroffenen russischen Region Belgorod herauszuholen. Die Leiterin der Organisation, Olga Zukanowa, wurde mehrmals festgenommen und im Juli 2023 vom Justizministerium als "ausländische Agentin" gebrandmarkt. Danach musste die Organisation ihre Aktionen einstellen.

Olga Kaz, Betreiberin des Telegram-Kanals "Wernjom Rebjat" (Lasst uns die Jungs zurückholen), der 30.000 Nutzer hat, berichtete im November von einem "fragilen Dialog mit den Behörden". Sie wollte Beamte und Abgeordnete überzeugen, dass für Mobilisierte eine befristete Dienstzeit gelten müsse. Doch am 20. November erschien auf dem Telegram-Kanal der letzte Beitrag, und zwar von Olga Kaz selbst: Ihr 25-jähriger Bruder Aleksandr, der während der Mobilisierung einberufen wurde, ist an der Front umgekommen.

Adaption aus dem Russischen: Markian Ostaptschuk