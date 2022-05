Für die spielfreie Zeit

Sollten die EM-Besucher mal einen oder zwei Tage auf das nächste Spiel ihrer Mannschaft warten müssen, findet sich auch abseits des Fußballs genug Sehenswertes, mit dem man sich die Zeit vertreiben kann: den Kölner Dom besteigen, in Hamburg eine Hafenrundfahrt machen, das Regierungsviertel in Berlin durchstreifen, in München in den Biergarten gehen oder in Düsseldorf in die Altstadt.