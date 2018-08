So testen Ingenieure Betonbauwerke auf ihre Festigkeit

Bewahren oder Abreißen: Brutalistische Architektur rund um die Welt

Starke Kontraste

Dieses 1971 erbaute Denkmal von Miodrag Zivkovic befindet sich im Sutjeska-Nationalpark in Bosnien und Herzegowina. Es wurde errichtet, um den etwa 20.000 Partisanen zu gedenken, die im Mai und Juni 1943 gegen die vorrückenden deutschen Truppen kämpften. Die Arbeit wird in der Ausstellung "Toward a Concrete Utopia: Architecture in Yugoslavia, 1948-1980" im New Yorker MoMA gezeigt.