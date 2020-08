So hat sich die deutsche Sprache entwickelt

Wo in der Welt wird Deutsch gesprochen?

Irland

Es lassen sich viele Orte in Irland finden, an denen Deutsche Spuren hinterlassen haben. So wurde Händels "Messias"-Oratorium 1742 in der Dubliner Alten Musikhalle in der Fishamble Street (Bild) uraufgeführt. Der deutsche Architekt Richard Castle entwarf im frühen 18. Jahrhundert viele imposante Gebäude in Dublin. Heute sprechen noch etwa 100.000 Menschen in Irland Deutsch.