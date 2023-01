So funktioniert die Terrorliste der Europäischen Union

Nach der Hinrichtung von mindestens vier regimekritischen Demonstranten überlegen Deutschland und Frankreich, die Eliteeinheit der iranischen Streitkräfte, die Revolutionsgarde, als terroristische Vereinigung einzustufen. Voraussichtlich werden die beiden Länder diese Entscheidung als Teil der gemeinsamen Sicherheitspolitik zusammen mit den anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union treffen. Laut Tanya Mehra von der Denkfabrik International Center for Counter-Terrorism könnte die Entscheidung bereits während der nächsten Sitzung des Rats für Auswärtige Angelegenheiten der EU am 23. Januar fallen. Doch nach welchen Kriterien stuft die EU Gruppierungen als terroristisch ein und welche Auswirkungen hätte dies für die Armee der Wächter der Islamischen Revolution?

Worum geht es bei der Terrorliste?

Die Terrorliste der EU entstand im Dezember 2001 nach den Anschlägen vom 11. September auf die USA. Dort werden Einzelpersonen, Vereinigungen und Körperschaften erfasst, die mit Terrorismus in Zusammenhang stehen. Auslöser für die Erstellung der Liste war eine nur wenige Wochen nach den Anschlägen gefasste Resolution des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen. Sie sollte als Nachweisdokument dienen, mit dem Ziel, Terroristen und ihre Geldgeber zu identifizieren und deren Finanzen und Bewegungsfreiheit einzuschränken.

Alle sechs Monate wird die Terrorliste der EU überarbeitet und aktualisiert. Gegenwärtig umfasst sie 13 Personen und 21 Gruppierungen, die innerhalb und außerhalb der EU tätig sind und in verschiedenste terroristische Aktivitäten verwickelt sind, von Bombenanschlägen bis hin zu Attentatsplänen.

"Frau, Leben, Freiheit" - drei Monate Proteste im Iran Gesicht einer Revolution Sie ist das Gesicht des Widerstands im Iran: Am 13. September 2022 wird Jina Mahsa Amini in Teheran von der Sittenpolizei verhaftet, weil ihre Kleidung und ihr Kopftuch nicht den offiziellen Regeln der Islamischen Republik entsprechen. Drei Tage später ist die 22-jährige Kurdin tot - höchstwahrscheinlich infolge der Behandlung der Sicherheitsbehörden. Ihr Tod löst eine Revolution im Land aus.

"Frau, Leben, Freiheit" - drei Monate Proteste im Iran „Frau, Leben, Freiheit!“ Am 17. September beginnt der Aufstand gegen das Mullah-Regime: Bei der Beerdigung Aminis in ihrem kurdischen Heimatort Saghes nehmen Frauen ihre Kopftücher ab, schwenken sie in der Luft und rufen "Jin, Jiyan, Azadî" - zu deutsch "Frau, Leben, Freiheit". Der Ruf wird zum Slogan der neuen iranischen Revolution. Am 40. Tag nach Aminis Tod kommen Tausende zum Friedhof.

"Frau, Leben, Freiheit" - drei Monate Proteste im Iran Aufstand gegen die Ajatollahs Aminis Tod ist der Auftakt zu einer historischen Bewegung: Seither erschüttern Proteste gegen die repressive Regierung alle Regionen des Irans, so wie hier Ende September in Teheran. Nicht nur Frauen nehmen an den Demonstrationen teil, sondern Menschen jeden Alters und aller Ethnien und Geschlechter. Es ist der größte Aufstand gegen das Regime seit Ausrufung der Islamischen Republik Iran 1979.

"Frau, Leben, Freiheit" - drei Monate Proteste im Iran Ohne Hidschab - und mit viel Mut Eine von vielen: Immer mehr Frauen, wie diese in der kurdischen Stadt Sanandaj, gehen ohne den obligatorischen Hidschab auf die Straße. Sie beweisen damit großen Mut: Wer gegen die Zwangsverschleierung verstößt, riskiert Peitschenhiebe und Haft. Und wie Verhaftungen im Iran enden können, hat der Fall Amini gezeigt.

"Frau, Leben, Freiheit" - drei Monate Proteste im Iran Haare zeigen - und Haltung Doch Frauen und Mädchen lassen sich nicht einschüchtern: Diese Schülerinnen haben ihre Kopftücher abgenommen und rufen "Tod dem Diktator!" - gemeint ist Ajatollah Ali Chamenei. An den Universitäten kommt es zu Massenprotesten. Außerdem wird im ganzen Land gestreikt: Lehrkräfte, Studierende, aber auch Ölarbeiter legen die Arbeit nieder. In Kurdistan findet Anfang Dezember ein Generalstreik statt.

"Frau, Leben, Freiheit" - drei Monate Proteste im Iran Schlagstöcke gegen Protestierende Das Regime reagiert mit massiver Gewalt: Polizei und die berüchtigten Basidsch-Milizen versuchen, die Proteste niederzuschlagen. Auf dem Foto ist zu sehen, wie sich Polizisten mit Schlagstöcken einer Gruppe fliehender Demonstrierender nähern. Menschenrechtsorganisationen schätzen, dass mehr als 400 Menschen von Sicherheitskräften getötet wurden, darunter zahlreiche Kinder und Jugendliche.

"Frau, Leben, Freiheit" - drei Monate Proteste im Iran Wer Widerstand leistet, wird weggesperrt Willkür und Brutalität: Augenzeugenberichten zufolge schlagen Polizei und Milizen Demonstrierende brutal zusammen, einige sollen teilweise von hinten erschossen worden sein. Zudem kommt es zu Massenverhaftungen: 14.000 Menschen sollen wegen ihrer Teilnahme an Protesten inhaftiert sein - so wie diese in einen Polizeiwagen gesperrten Frauen in Teheran.

"Frau, Leben, Freiheit" - drei Monate Proteste im Iran Die Hölle der Häftlinge brennt Die Gefängnisse füllen sich mit politischen Gefangenen. Besonders das berüchtigte Evin-Gefängnis in Teheran ist ein Symbol für Repression: Hier wird die politische und intellektuelle Opposition unter katastrophalen Bedingungen eingesperrt, Überlebende berichten von Folter. Mitte Oktober brennt es in Evin; wie viele Gefangene sterben oder verschleppt werden, bleibt unklar.

"Frau, Leben, Freiheit" - drei Monate Proteste im Iran Klettern ohne Kopftuch Prominente aus Kunst, Kultur und Sport schließen sich den Protesten an. Das Team der Fußball-Nationalmannschaft weigert sich, bei der WM in Katar die iranische Nationalhymne mitzusingen. Die Kletterin Elnaz Rekabi tritt bei einem Wettkampf in Seoul ohne Hidschab an, die Bilder gehen um die Welt. Sie wird jedoch schnell zum Schweigen gebracht: Rekabi muss eine Entschuldigung abgeben.

"Frau, Leben, Freiheit" - drei Monate Proteste im Iran Meine Haare, mein Leben Weltweit erfährt die Protestbewegung viel Unterstützung: Tausende demonstrieren von Paris bis San Francisco für einen Regimewechsel in Teheran. In Istanbul schneidet sich diese Exil-Iranerin vor dem iranischen Konsulat aus Solidarität mit den unterdrückten Frauen in ihrem Heimatland die Haare ab. Prominente Frauen - und auch Männer - überall auf der Welt ahmen die Geste nach.

"Frau, Leben, Freiheit" - drei Monate Proteste im Iran Leuchtende Solidarität Das Schicksal der drangsalierten Frauen im Iran berührt die Welt - und der Aufstand der Bevölkerung erfährt viel Solidarität: Das Brandenburger Tor in Berlin wird mit den kurdischen Worten "Frau, Leben, Freiheit" angestrahlt. Das US-amerikanische Time Magazine kürt die iranischen Frauen zu den "Heldinnen des Jahres 2022“.

"Frau, Leben, Freiheit" - drei Monate Proteste im Iran "Nein zur islamischen Republik" Die weltweiten Proteste - hier eine Demonstration in Toronto - setzen die Regierung in Teheran unter Druck. Die zusätzlichen Sanktionen belasten die Wirtschaft des Landes massiv. Der Währungskurs des Rial ist seit September im Vergleich zu Euro und Dollar um mehr als 20 Prozent gesunken - ein Rekordtief. Schon vor Beginn der Demonstrationen befand sich das Land in einer akuten Finanzkrise.

"Frau, Leben, Freiheit" - drei Monate Proteste im Iran Galgen für "Gottes Feinde" Teheran reagiert auf die Proteste mit noch mehr Härte. Zwei inhaftierte Demonstranten wurden bereits hingerichtet: Der Rapper Mohsen Schekari und der hier auf einem Handy-Display zu sehende Majidreza Rahnavard. Mindestens 38 weiteren inhaftierten Demonstranten droht die Exekution wegen "Feindschaft gegen Gott". Sogar Kinder können im Iran exekutiert werden.

"Frau, Leben, Freiheit" - drei Monate Proteste im Iran "Wer Wind sät, wird Sturm ernten" Blutige Tränen: Eine Demonstrantin protestiert bei einer Partie des Irans während der Fußball-WM in Katar. Im Ausland herrscht Entsetzen über die Hinrichtungen: Die EU-Staaten verurteilen sie geschlossen und verhängten weitere Sanktionen. Die Proteste im Iran gehen indes weiter: "Wer Wind sät, wird Sturm ernten", kündigen die Regimegegner an. Jina Mahsa Amini soll nicht umsonst gestorben sein. Autorin/Autor: Nele Jensch



Eine Aufnahme in die Liste führt zum Einfrieren aller Gelder und sonstigen finanziellen Vermögenswerte einer Person oder einer Gruppe innerhalb der EU. Sollten also Mitglieder der Revolutionsgarden auf die Liste gesetzt werden, bleibt ihnen der Zugriff auf Vermögenswerte in allen EU-Mitgliedstaaten verwehrt. Auch ihre Bewegungsfreiheit wird eingeschränkt. Gegen die auf der Liste aufgeführten Personen und Gruppierungen können auch zusätzliche "Maßnahmen im Zusammenhang mit der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit" verhängt werden. Und das ist noch nicht alles: Personen und Organisationen in der EU ist es untersagt, die in der Liste aufgeführten Personen und Gruppierungen finanziell oder anderweitig zu unterstützen. Sie müssten in diesem Fall selbst mit Sanktionen rechnen.

Wie kommen Personen oder Gruppierungen auf die Liste?

Personen oder Gruppierungen können in die Liste aufgenommen werden, wenn gegen sie wegen Taten im Zusammenhang mit Terrorismus oder dem Versuch, eine solche Tat zu verüben, ermittelt wurde oder sie deswegen strafrechtlich verfolgt wurden. Selbst wenn keine solchen Ermittlungen stattfanden, können sich Personen oder Gruppierungen auf der Liste wiederfinden.

Die Mitgliedsstaaten, oder auch dritte, nicht der EU angehörende Staaten, benennen Personen oder Gruppierungen, die ihrer Meinung nach auf die Liste gehören, und geben ihre Gründe dafür an. Diese Anträge werden dann von der Gruppe "Restriktive Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung", kurz COMET, geprüft.

Wer genau diesem Gremium angehört, ist unklar. Kommt das Gremium zu der Einschätzung, dass ein Name in die Liste aufgenommen werden sollte, leitet es diese Empfehlung an den Europäischen Rat weiter. Diesem gehören alle Staats- und Regierungshäupter der EU an, sowie die Präsidentin der Europäischen Kommission, derzeit Ursula von der Leyen, und der Präsident des Rates, gegenwärtig der ehemalige belgische Premierminister Charles Michel.

Doch Personen und Gruppierungen landen nicht nur aufgrund dieses EU-internen Prozesses auf der Terrorliste. Hat der UN-Sicherheitsrat eine Person oder Gruppierung als in Zusammenhang mit terroristischen Handlungen stehend eingestuft, wird ihr Name voraussichtlich ebenfalls in die Terrorliste der EU aufgenommen.

Welche Namen stehen auf der Liste?

Al-Qaida und seine Ableger sowie der sogenannte Islamische Staat (IS) und mit ihm verbundene Organisationen sind verboten. Eine spezielle Klausel zum "IS" aus dem Jahr 2016 verbietet den Verkauf von Waffen und Munition oder anderer militärischer Ausrüstung an seine Mitglieder oder mit der Gruppe in Verbindung stehende Personen. Mitglieder der Gruppe dürfen nicht in die EU reisen, es sei denn, es handelt sich um EU-Bürger auf der Durchreise in ihr Heimatland.

Auch die militante palästinensische islamistische Hamas und verschiedene weitere militante und revolutionäre Gruppierungen wie der militärische Flügel der Hisbollah, die Kurdische Arbeiterpartei (PKK), die Befreiungstiger von Tamil Eelam (LTTE), die Nationale Befreiungsarmee (ELN) aus Kolumbien und die Kommunistische Partei der Philippinen stehen auf der Liste.

Im September 2022 griff die Revolutionsgarde Ziele in der kurdischen Region des Irak an

Sollte die EU die iranische Revolutionsgarde in ihre Terrorliste aufnehmen, wäre dies ein noch nie dagewesener Vorgang. Zum ersten Mal würde die EU die Streitkräfte eines anderen Landes als Terrorgruppe einstufen. Einzelne Mitglieder der Revolutionsgarde stehen jedoch bereits auf der Liste, ebenso wie die Direktion für innere Sicherheit des iranischen Ministeriums für Nachrichtenwesen und Sicherheit.

Tanya Mehra vom International Center for Counter-Terrorism weist darauf hin, dass bereits anderweitig gegen den Iran Sanktionen verhängt wurden und sich durch eine Aufnahme der Revolutionsgarden in die Liste daran nichts ändern würde. Personen, die zum Militärdienst eingezogen wurden, könnten jedoch ungerechtfertigt getroffen werden. Sie fügt aber hinzu, dass die Aufnahme der Revolutionsgarden "symbolisch" sei und "eine klare Botschaft an den Iran" sende, auch wenn diplomatische Gespräche dadurch beeinträchtigt werden könnten.

Können Einträge auch wieder aus der Liste gestrichen werden?

Auch eine Streichung aus der Liste oder zumindest der Versuch ist möglich. Mitglieds- oder Drittstaaten können einen entsprechenden Antrag stellen. Die kolumbianische Revolutionsbewegung FARC wurde zum Beispiel nach einem 2016 abgeschlossenen Friedensvertrag wieder aus der Liste entfernt. In komplizierteren Fällen haben Personen oder Gruppierungen die Möglichkeit, die EU zu verklagen, um ihren Namen aus der Liste entfernen zu lassen. So verklagte die Hamas die EU im Jahr 2014 mit der Begründung, dass sie eine legitime Widerstandsbewegung sei. Ein untergeordnetes Gericht der Europäischen entschied, dass die Gruppierung von der Liste gestrichen werden müsse, weil ihre Einstufung als terroristisch nicht auf einer ordnungsgemäßen Untersuchung sondern auf Medienberichten beruhte. Im Jahr 2017 wurde dieses Urteil jedoch vom Gerichtshof der Europäischen Union, dem höchsten Gericht der EU, wieder aufgehoben.

