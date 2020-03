Slowakei und Tschechien: Autohersteller stellen Betrieb ein

Volkswagen hat alle drei seiner slowakischen Werke - Bratislava, Stupava und Martin - bereits am Dienstag (17.03.20) zugemacht, noch bevor die Zentrale in Wolfsburg informierte, dass alle europäischen Betriebe bis zum Freitag stillgelegt werden.

Die tschechische VW-Tochter Škoda Auto folgte am Mittwoch. Dass das wichtigste Unternehmen Tschechiens in den Zwangsurlaub geht, informierte der Chef seiner Betriebsgewerkschaft, Jaroslav Povšík, schon am Vortag. Der Firmenvorstand bestätigte es erst später.

Etwa zeitgleich kam die Nachricht von Audi Hungaria, dass das Werk in Győr am Montag, dem 23. März ebenfalls schließen werde. Gleich wie die Betriebe in Ingolstadt, Neckarsulm, Brüssel und Mexiko.

Slowakei: Zwei Großbetriebe stehen schon

Die anderen Autohersteller zögerten noch. Noch am Montag plante die französische PSA bis zum 27. März in Tyrnau (Trnava) zu arbeiten. Aber am Dienstag kam die Entscheidung, bereits an diesem Donnerstag zu schließen.

Für Jaguar Land Rover (JLR) in Neutra (Nitra) sowie KIA Motors in Sillein (Žilina) kam die vorübergehende Werkschließung zunächst nicht in Betracht. Aber schon am Mittwochabend informierte Peter Mrázik aus der Gewerkschaftszentrale AIOS die Wirtschaftszeitung "Hospodarské noviny" über eine Vereinbarung mit dem Vorstand über die Unterbrechung der Produktion bei JLR schon am Freitag. KIA schliesst wiederum am Montag.

Auf der Liste der slowakischen Großunternehmen bleiben eigentlich nur noch zwei Namen: U. S. Steel, das amerikanische Stahlwerk in Kaschau (Košice), sowie Slovnaft, eine Raffinerie in Bratislava, die dem ungarischen Erdölkonzern MOL gehört. Im Stahlwerk darf man keine Unterbrechung der Technologiezyklen zulassen, weil sie zu irreparablen Schäden führen würde, erklärte der Vorstand. Auch Slovnaft plant zurzeit keinen Urlaub.

Abhängigkeit von einer (verletzbaren) Branche

Die Slowakei führt weltweit mit 202 hergestellten Autos pro eintausend Einwohnern und Jahr. Insgesamt haben VW, KIA, PSA und Jaguar 2019 mehr als 1,1 Millionen PKW da hergestellt. Produziert werden allerdings nicht nur billige Kleinwagen. Volkswagen Slovakia hat in seiner Produktpalette nicht nur Stadtautos VW up!, Škoda Citigo und Seat Mii, sondern auch die Superschlitten Porsche Cayenne, Volkswagen Touareg sowie Audi Q7 und Q8. Darüber hinaus gibt es im Lande 343 Zulieferer, die fast zu 60 Prozent des Branchenumsatzes bringen. Die Autoindustrie hat im Vorjahr 49,5 Prozent des Umsatzes der gesamten slowakischen Industrie ausgemacht. Ihr Anteil am slowakischen Export betrug 46,6 Prozent.

Die slowakische Wirtschaft ist also von einer einzigen Industriesparte abhängig, die noch dazu sehr verletzbar ist, wie die Weltfinanzkrise 2008 es schmerzhaft gezeigt hat. Sollte der Zwangsurlaub also nicht bis zu Ostern enden, kann es für das ganze Land sehr schwere Folgen haben.

Škoda Auto - ein Zehntel Tschechiens

Aber nicht nur die Slowakei ist in der Gefahr: Das Nachbarland Tschechien ist nicht nur von einer Branche, sondern von einer Firma abhängig.

Die in Jungbunzlau (Mladá Boleslav) ansässige Tochter Volkswagens ist nicht von ungefähr der Stolz der tschechischen Wirtschaft. Škoda ist wahrscheinlich die einzige große Globalmarke Mitteleuropas. Citigos, Fabias, Octavias, Karoqs oder Kodiaks werden nicht nur in Tschechien produziert, sondern auch in China und Indien, in Russland und in der Ukraine, in Algerien, in der Slowakei, sowie - last not least - in Deutschland (im VW-Werk in Osnabrück wird der SUV Karoq endmontiert). 2018 verkaufte Škoda Auto weltweit 1,25 Millionen Autos in rund 100 Ländern der Welt.

Ohne Škoda Auto wäre die Wirtschaft Tschechiens um ein Zehntel kleiner und der tschechische Export um ein Elftel. Es ist das größte Unternehmen und zumindest schon seit einem Vierteljahrhundert auch der größte Exporteur Tschechiens. Škoda wird wahrscheinlich die Führung in beiden Rankings noch lange behalten. Und vielleicht auch bald zum größten Arbeitgeber des Landes werden. Laut Czech Top 100 vom Juni 2019 beschäftigte der vom jetzigen Ministerpräsidenten Andrej Babiš geschaffene Agrarkonzern Agrofert 32.770 Mitarbeiter und Škoda Auto 32.599.

Außer Škoda gibt es in Tschechien noch eine TPCA-Fabrik in Kolin, ein Joint Venture von PSA und Toyota, das 210.000 Stadtautos Toyota Aygo, Peugeot 108 und Citroën C1 herstellt, sowie Hyundai in Noschovitz (Nošovice), das im Vorjahr 309 000 PKWs produzierte.

PSA hat seine Produktion um Mitternacht vom Mittwoch zum Donnerstag eingestellt und Hyundai wird am Montag sein schlesisches Werk für zwei Wochen einstellen.

Corona-Wirtschaftsschock

"Die Coronavirus-Pandemie ist ein schwerer Schock für die Weltwirtschaft und damit für die Volkswirtschaften Zentraleuropas", warnt das Zentraleuropainstitut IEŚ aus Lublin in Ostpolen in einer Analyse. Alle Länder der Region sind sehr stark vom Export abhängig. "Große Bedeutung der Auslandsnachfrage für das BIP-Wachstum dieser Wirtschaften bedeutet heute großes Risiko, das mit eventuellen Kosten seiner Störung und Unterbrechungen der Lieferketten verbunden sind. Das trifft unter anderen auf die Staaten der Visegrád-Gruppe zu, für welche die Staaten der Eurozone Schlüsselpartner sind, darunter vor allem Deutschland", meint die Expertin des Instituts, Marlena Gołębiowska.

Zur Visegrád-Gruppe gehören die Slowakei, Tschechien, Polen und Ungarn.