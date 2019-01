Siegemund schlägt Asarenka in Melbourne

Laura Siegemund hat ihr erstes Grand-Slam-Match seit August 2016 gewonnen und ist Angelique Kerber in die zweite Runde der Australian Open gefolgt. Die 30-Jährige, die nach einem Kreuzbandriss monatelang um den Anschluss gekämpft hatte, setzte sich in Melbourne gegen die zweimalige Australian-Open-Siegerin Wiktoria Asarenka (Weißrussland) 6:7 (5:7), 6:4, 6:2 durch.

Nach 2:42 Stunden verwandelte Siegemund ihren ersten Matchball. Am Donnerstag trifft die Weltranglisten-110. auf Hsieh Su-Wei aus Taiwan. Siegemund steht beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison nur aufgrund des sogenannten "Protected Rankings" im Hauptfeld, das sie nach der schweren Knieverletzung vor dem Abrutschen im Ranking schützen sollte. "Es war ein harter Weg zurück", sagte Siegemund, die einst Nummer 27 in der Weltrangliste war.

Barthel und Maria raus

Ausgeschieden sind dagegen Mona Barthel und Tatjana Maria. Maria war beim erwarteten Erstrunden-Aus gegen Mitfavoritin Serena Williams mit 0:6, 2:6 genauso chancenlos wie Barthel beim 3:6, 1:6 gegen die an Position 13 gesetzte Lettin Anastasija Sevastova. Insgesamt hatten sich sechs deutsche Spielerinnen für die Australian Open qualifiziert, übrig geblieben sind nach der ersten Runde nur Kerber und Siegemund. Vor Barthel und Maria waren bereits Julia Göges und Andrea Petkovic, die verletzt aufgeben musste, in Melbourne ausgeschieden. Es ist die schlechteste Bilanz der deutschen Damen seit 2005, als nur Anna-Lena Grönefeld das Auftaktmatch der Australian Open überstanden hatte.

Zverev und Kohlschreiber in Runde 2

Alexander Zverev hat hingegen problemlos die zweite Runde erreicht. Der Weltranglistenvierte setzte sich gegen Aljaz Bedene aus Slowenien nach 1:55 Stunden 6:4, 6:1, 6:4 durch. Es war erst der zweite deutsche Sieg beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison, nachdem Wimbledonsiegerin Angelique Kerber am Montag ihr Auftaktmatch gewonnen hatte.

Der 21-jährige Zverev trifft am Donnerstag entweder auf Jeremy Chardy oder Ugo Humbert. Die leichte Fußverletzung, die der gebürtige Hamburger im Training erlitten hatte, sollte bis dahin keine Rolle mehr spielen. "Der Knöchel tut noch ein bisschen weh und ist noch ein bisschen geschwollen, es wird aber jeden Tag besser", sagte Zverev nach dem Match gegen Bedene.

Davis-Cup-Kollege Philipp Kohlschreiber ist seiner Favoritenrolle zum Auftakt der ebenfalls gerecht geworden. Der 35 Jahre Routinier ließ dem Weltranglisten-261. Li Zhe aus China beim 6:2, 6:2, 6:4 keine Chance und zog als zweiter Deutscher bei den Herren in die zweite Runde ein. Dort trifft der an Position 32 gesetzte Kohlschreiber am Donnerstag auf Joao Sousa aus Portugal.

Mischa Zverev hingegen ist wie im vergangenen Jahr in der ersten Runde der Australian Open ausgeschieden. Der Viertelfinalist von 2017 verlor mit 5:7, 6:7 (7:9), 4:6 gegen den Australier Alexei Popyrin. Von den sieben deutschen Herren sind bisher auch schon Jan-Lennard Struff, Peter Gojowczyk und Rudi Molleker ausgeschieden. Als letzter greift am noch Maximilian Marterer ein.



dvo/to (dpa/sid)