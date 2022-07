Sexismusvorwürfe überschatten Bayreuther Festspiele

Die Bayreuther Festspiele kommen nicht zur Ruhe: Nach zwei Corona-Jahren wurden drei Tage vor Beginn der diesjährigen Ausgabe nun Sexismus-Vorwürfe laut. Am Freitag berichtete der "Nordbayerische Kurier" unter der Überschrift "Frauen im Festspielhaus begrapscht" von körperlichen Übergriffen auf Frauen, von Beleidigungen und sexistischen Sprüchen.

Die Zeitung berichtet, dass auch Festspielchefin Katharina Wagner selbst von einem Übergriff betroffen war. Dies bestätigte Wagner dem Kurier am Telefon. Sie sei an der Brust berührt worden. Andere Mitarbeiterinnen berichten laut des Kuriers davon, ohne ihr Einverständnis auch am Gesäß berührt worden zu sein.

Festspielleitung zeigt sich überrascht

Die Berichterstattung habe die Festspielleitung "sehr bewegt und tatsächlich überrascht, da betriebsintern keine Informationen zu eventuellen Übergriffen bekannt sind", sagte Festspielsprecher Hubertus Herrmann der Deutschen Presse-Agentur am Freitag.

Farben auf der Bühne, Übergriffe dahinter? Gegen die Bayreuther Festspiele sind Sexismus-Vorwürfe laut geworden

"Wir werden den Vorwürfen umgehend nachgehen und bitten Betroffene, sich direkt bei der Geschäftsführung zu melden." Er betonte: "Es werden keinerlei Beleidigungen oder tätliche Übergriffe geduldet."

Dass auch bei einem der wichtigsten Musikfestivals Europas Frauen sexistische Erfahrungen machen könnten, deckt sich mit Untersuchungen zu Sexismus im Alltag. 41 Prozent der Frauen, die Sexismus bei sich und anderen erfahren, erleben diesen am Arbeitsplatz. Nur öffentliche Plätze sind mit 46 Prozent noch häufiger vertreten. Das fand eine Pilotstudie zu Sexismus im Alltag im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend aus dem Jahr 2018 heraus.

Täter-Opfer-Umkehr

Beinahe die Hälfte aller Frauen erlebt Sexismus im Alltag, nämlich rund 44 Prozent. Dunkelziffer inklusive, schreiben die Studienautoren - viele sexistische Ereignisse seien inzwischen so alltäglich, dass sie von den Betroffenen nicht einmal mehr als frauenfeindlich wahrgenommen würden, zum Beispiel die ungewollte Zusendung von sogenannten "dick pics", also Fotos vom nackten Geschlechtsorgan des Mannes.

Es reisen häufig prominente Gäste nach Bayreuth zu den Festspielen: So Finanzminister Christian Lindner und seine Frau Franca Lehfeldt, hier im Jahr 2018

Hinzu kommt laut der Studie, dass gerade diejenigen Männer, die zu den gesellschaftlich "Etablierten" zählen - also in hohen Führungspositionen bei großen Konzernen, Verbänden oder in der Verwaltung arbeiten, BWL, Medizin, Jura oder Ingenieurswissenschaft studiert haben - Sexismus nicht für ein gesellschaftlich relevantes Phänomen halten. Stattdessen glaubten diese Männer, so die Pilotstudie, dass Sexismus eine Phantomdebatte sei und Männer von Frauen diskriminiert würden, nicht umgekehrt. Wenn gegrapscht oder Frauen angegriffen würden, dann vor allen Dingen von Männern aus der "Unterschicht" oder "anderen Kulturkreisen".

Die Studienautoren bescheinigten diesen Männern "Unbehagen und Missbilligung, dass der öffentliche Diskurs weiblich dominiert ist, dass Männer nicht primär produktiv schaffende Leistungsträger sind (Helden der Moderne, des Fortschritts, der Lösungen), sondern im Licht unmoralischer Taten thematisiert werden."

Die Bayreuther Festspiele beginnen am 25. Juli. In diesem Jahr werden so viele Opern aufgeführt wie nie. Im letzten Jahre standen sie ganz im Zeichen starker Frauen.

Die Festspiele sind eine Kulturinstitution in Deutschland und ganz Europa: Das Werk des deutschen Musikers Richard Wagners steht hier im Mittelpunkt, dessen Frauen es an seiner Seite nicht immer leicht hatten. Heute werden seine Opern in Bayreuth in immer neuen Inszenierungen aufgeführt.

Angela Merkel und ihr Mann Joachim Sauer bei der Eröffnung der Bayreuther Festspiele 2021

Dafür versammelt sich durchaus Prominenz, so zum Beispiel die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel, die schon während ihrer Amtszeit ein gern gesehener Gast auf dem "grünen Hügel" war und auch dieses Jahr mit ihrem Mann Joachim Sauer erscheinen wird.