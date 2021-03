Setzt der FC Bayern seine Serie gegen Borussia Dortmund fort?

Ausgangslage:

Die drei Punkte wollen beide Klubs gerne haben: Der FC Bayern möchte sich im engen Titelrennen mit RB Leipzig möglichst schnell wieder etwas mehr Luft verschaffen, Borussia Dortmund braucht dagegen jeden Zähler, um das Minimalziel - die Qualifikation zur Champions League - nicht zu verpassen. Und da scheinen die Dortmunder wieder auf Kurs zu sein. Interessanterweise läuft es bei den Schwarz-Gelben wieder, seit feststeht, dass mit Marco Rose in der kommenden Saison ein neuer Trainer auf der Bank sitzen wird. Es läuft sogar so gut, dass das direkte Duell mit Roses aktuellem Verein Borussia Mönchengladbach im DFB-Pokal gewonnen wurde. Insgesamt sind die Dortmunder seit vier Pflichtspielen ungeschlagen. Zuletzt gab es ein 3:0 gegen Abstiegskandidat Arminia Bielefeld.

Auch die Bayern haben zuletzt beim 5:1 gegen den 1. FC Köln dominiert. Außerdem - auch wenn sie es lieber anders gehabt hätten - konnten sie unter der Woche pausieren, weil sie im Pokal nicht mehr dabei sind.

Stimmen der Trainer:

Hansi Flick (FC Bayern München): "Spiele gegen Dortmund sind immer etwas Besonderes, das haben die Duelle der letzten Jahre gezeigt. Das waren Spiele auf sehr hohem Niveau. Es ist wichtig, dass wir das Spiel so annehmen, dass wir von Anfang an in den Fight reinkommen."

Edin Terzic (Borussia Dortmund): "Das ist die erfolgreichste Mannschaft, die es im vergangenen Jahr weltweit gab. Aber wir haben in [den letzten] beiden Partien [jeweils eine 2:3-Niederlage in Bundesliga und Super-Cup, Anm. d. Red.] gezeigt, dass wir näher rangekommen

sind."

Statistik:

2:3, 0:1, 0:4 und 0:5 - man kann wohl nicht behaupten, dass Borussia Dortmund an den Duellen mit dem FC Bayern in der jüngeren Vergangenheit besonders großen Spaß gehabt hat. Seit November 2018 hat der BVB gegen den Rekordmeister nicht mehr gewinnen können. Besonders in München war die Bilanz der Schwarzgelben in den vergangenen Jahren verheerend: Die Bayern gewannen die letzten sechs Bundesliga-Heimspiele gegen Dortmund allesamt und schossen dabei 26:3 Tore. Zwölf der 26 Treffer steuerte alleine Weltfußballer Robert Lewandowski gegen seinen Ex-Klub bei.

Bayern vs. Dortmund: Legendäre Bundesliga-Duelle Sieg auf "roter Erde" Eines der ersten Duelle der beiden Widersacher in der Bundesliga endete mit einem klaren Erfolg für den BVB: Schwarz-Gelb gewann 1967 im Stadion Rote Erde mit 4:0 - der Untergrund auch damals übrigens schon entgegen des Stadion-Namens: grüner Rasen.

Bayern vs. Dortmund: Legendäre Bundesliga-Duelle Demontage durch den "Bomber" Der "Bomber der Nation", Gerd Müller (2.v.l.), war mit vier Toren hauptverantwortlich für eine der bittersten Pleiten der BVB-Vereinsgeschichte: 11:1 siegte der FC Bayern München an jenem denkwürdigen 27. November 1971 - der bis heute höchste Sieg in der Bayern in der Bundesliga.

Bayern vs. Dortmund: Legendäre Bundesliga-Duelle Wie konnte er den nicht machen? Diese Frage stellten sich damals alle Fans, sowohl die des BVB als auch jene des FCB: Dortmunds Angreifer Frank Mill (l.) hatte Bayern Keeper Jean-Marie Pfaff (r.) an jenem 9. August 1986 bereits ausgespielt, doch dann traf er mutterseelenallein vor dem Tor nur den Pfosten. Ein Kunstschuss im negativen Sinn.

Bayern vs. Dortmund: Legendäre Bundesliga-Duelle Heul doch! Dortmunds Andreas Möller (r.) war eine schillernde Figur auf dem Platz: manchmal genial am Ball, manchmal mit grotesken Schwalben. Bayerns Lothar Matthäus legte 1997 im Duell der Mittelfeld-Regisseure den Finger in diese Wunde und nannte Möller wild gestikulierend eine "Heulsuse". Freunde wurden die beiden Nationalmannschaftskollegen nie.

Bayern vs. Dortmund: Legendäre Bundesliga-Duelle Kung-Fu-Kahn Freunde machte sich auch Oliver Kahn eher selten in Dortmund: Der "Torwart-Titan" (r.) schien an jenem Apriltag 1999 zu 100 Prozent aus Adrenalin zu bestehen. In Kung-Fu-Manier sprang er Richtung BVB-Angreifer Stéphane Chapuisat. Der konnte gerade noch flüchten. Im gleichen Spiel knabberte Kahn noch am Hals von Chapuisats Sturmkollege Heiko Herrlich.

Bayern vs. Dortmund: Legendäre Bundesliga-Duelle Schlacht der Hitzköpfe Ein Spiel, das niemanden kalt ließ: Im April 2001 kämpften beide Teams mit einer bis dahin in diesem Duell noch nie da gewesenen Härte gegeneinander: Drei Platzverweise und 13 Gelbe Karten waren die Bilanz dieses "Foul-Spiels", das eigentlich permanent vom Schiedsrichter unterbrochen werden musste.

Bayern vs. Dortmund: Legendäre Bundesliga-Duelle Tête-à-tête der Emotionen Die hitzige Rivalität zwischen beiden Teams setzte sich um die Jahrtausendwende fort. Eigentlich galt Münchens brasilianischer Stürmer Giovane Elber (l.) als Frohnatur. BVB-Torwart Jens Lehmann (r.), bekannt als Agent Provocateur, gelang es jedoch im Februar 2002, eine andere Seite in Elber hervorzukitzeln. Lehmann hatte Elber vor dem Tête-à-tête rüde umgestoßen.

Bayern vs. Dortmund: Legendäre Bundesliga-Duelle Sein Kasten blieb sauber Jan Koller war eigentlich Stürmer. Doch im November 2002 schulte er kurzerhand auf Torhüter um - gezwungenermaßen. Nachdem Jens Lehmann vom Platz flog und der BVB nicht mehr wechseln durfte, ging Koller ins Tor. Er hielt seinen Kasten sauber und parierte sogar einen Gewaltschuss von Michael Ballack. Dennoch gewann der FCB am Ende mit 2:1.

Bayern vs. Dortmund: Legendäre Bundesliga-Duelle Wachablösung auf Zeit Das DFB-Pokalfinale 2012 gewann der BVB - und wie! Die Dortmunder fertigten die Bayern in Berlin mit 5:2 ab und feierten wie im Rausch das Double. Viele sprachen damals von einer Demütigung der Bayern und einer Wachablösung im deutschen Fußball - nur eine Momentaufnahme, wie sich später herausstellen sollte.

Bayern vs. Dortmund: Legendäre Bundesliga-Duelle Arjen Robben und sein Golden Goal Den "Biggest Point" holten die Bayern: Das Spiel der Spiele entschieden die Münchener für sich. Im Champions-League-Finale 2013 in London feierten am Ende die Roten. Allen voran Siegtorschütze Arjen Robben, der das 2:1 im Wembley-Stadion schoss und seinen Verein mit der Vollendung des Triples aus Meisterschaft, Pokal und Königsklasse an die Spitze des europäischen Fußballs katapultierte.

Bayern vs. Dortmund: Legendäre Bundesliga-Duelle Kein Duell auf Augenhöhe Das halbe Dutzend war am Ende voll: Die Münchener fegten den BVB im März 2018 förmlich aus dem Stadion. 6:0 - eine Demonstration damals klar verteilter Kräfteverhältnisse im deutschen Fußball und - nach dem 11:1 in 1971 - mit Abstand das deutlichste Ergebnis.

Bayern vs. Dortmund: Legendäre Bundesliga-Duelle Klatsche für BVB im Jubiläumsspiel Das auch international viel beachtete 100. Duell beider Klubs endete in einem BVB-Debakel: 0:5 hieß es im April 2019 in München. Dabei war Dortmund als Tabellenführer angereist. Zum Saisonende holten sich die Bayern erneut den Titel. .

Bayern vs. Dortmund: Legendäre Bundesliga-Duelle Topduell vor leeren Rängen Das 102. Duell beider Vereine wird ebenfalls in Erinnerung bleiben: Wegen der Corona-Pandemie waren erstmals keine Fans im Dortmunder Stadion erlaubt. Durch einen Geniestreich von Joshua Kimmich zum 1:0 (Bild) gelang den Bayern die Vorentscheidung im Titelrennen. In der "Klassiker"-Bilanz führen die Münchner mit 49 Siegen. Der BVB gewann 25-mal, 29 Duelle endeten unentschieden.

Bayern vs. Dortmund: Legendäre Bundesliga-Duelle Dortmunder Horrorbilanz in München Spätestens seit Dortmund den Bayern 2011 und 2012 den Titel weggeschnappt hat, gilt das Duell als das (!) Spitzenspiel der Bundesliga. Diesem Anspruch widersprachen allerdings die letzten Auftritte des BVB in München. Die jüngste Bilanz der Schwarz-Gelben bei den Roten ist aus Sicht der Dortmunder der blanke Horror: 0:6, 0:5, 0:4.



Alles Wichtige und den aktuellen Stand im Topspiel zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund erfahren Sie hier ab Samstag, 06.03.2021 um 17:30 Uhr MEZ.