Bayern gegen Dortmund: Immer noch ein besonderes Spiel

"Es wird Phasen geben, wo wir leiden müssen. Das zählt dazu, wenn man in München spielt." Edin Terzic ist sich der Schwere der Aufgabe beim FC Bayern durchaus bewusst: Borussia Dortmund reist als Tabellen-Fünfter zum Spitzenreiter nach München. 15 Punkte trennen die beiden Teams, die sich in den letzten Jahren so oft um die Meisterschaft duelliert haben. Diesen Part hat Dortmund in diesem Jahr an RB Leipzig abgegeben.

Die letzten sechs Auswärtsspiele in München haben die Dortmunder allesamt verloren, die letzten fünf sogar mit mindestens drei Toren Differenz und jeweils vier Gegentoren. Dennoch geht der BVB nach zuletzt vier Pflichtspielsiegen in Serie mit frischem Selbstbewusstsein in die Partie.

Trainer Terzic erinnerte an die beiden engen Aufeinandertreffen im Supercup (2:3) und in der Bundesliga-Hinrunde in Dortmund (2:3): "Wir haben in beiden Partien gezeigt, dass wir näher rangekommen sind. Wir wollen unseren Mut und unseren Teamgeist auf den Platz bekommen."

Duell der Top-Torjäger

Vor allem einen Bayernspieler sollten die Dortmunder besonders gut im Auge behalten: Weltfußballer Robert Lewandowski, der in Heimspielen gegen den BVB immer trifft. In den letzten fünf gelang es ihm sogar mindestens zweimal. Insgesamt 17 Treffer hat er in den 13 Spielen gegen den BVB erzielt. Nur Klaus Allofs schenkte dem BVB bisher mehr Tore ein (18 in 22 Spielen). Dieser Rekord wackelt damit schon an diesem Spieltag. Einem anderen jagt Lewandowski weiter hinterher: dem Saisonrekord von Gerd Müller (40 Tore). 28 Tore stehen für den Polen nach 23 Partien bereits zu Buche.

Beim Spiel des FC Bayern gegen Dortmund tritt der Weltfußballer gegen das Top-Talent der Liga an

Auf der anderen Seite steht mit Erling Haaland der Mann, der zumindest bei seinen direkten Duellen mit Lewandowski mit 2:1 Toren führt. Der 20-Jährige verzweifelt dennoch an der schier unerreichbaren Torgewalt seines Münchener Pendants. "Wenn ich ein Tor schieße, denke ich immer: eins mehr, um ihn einzuholen", sagte der Jungstar von Borussia Dortmund der Streamingplattform Viaplay. "Aber dann schießt er einfach noch einen Hattrick, als wäre es das Normalste auf der Welt."

Haaland, der er auf 17 Saisontreffer kommt, sieht sich jedes Bayern-Spiel an. Er könne noch viel von Lewandowski lernen, bekannte der Norweger, der in 45 Spielen für den BVB insgesamt schon beeindruckende 43-mal traf. Das sind stolze 32 Treffer mehr, als Lewandowski in seiner Anfangszeit bei seinem Ex-Klub Dortmund erzielte.

Die Top-Torjäger der Bundesliga 1. Gerd Müller - 365 Tore Der Torrekord des "Bombers" ist und bleibt unerreichbar. Zwischen 1965 und 1979 lief er in der Bundesliga ausschließlich für den FC Bayern auf. Er gewann dabei viermal die deutsche Meisterschaft. Gleich siebenmal war Müller Torschützenkönig. In fünf Spielzeiten schoss er mehr Tore, als er Spiele absolvierte. In der Saison 1971/72 erzielte Müller 40 Treffer - auch das bis heute ein Rekord.

Die Top-Torjäger der Bundesliga 2. Klaus Fischer - 268 Tore Mit mehr als 100 Bundesliga-Spielen mehr, aber 97 Toren weniger auf dem Konto als Müller, ist Klaus Fischer die Nummer zwei. Die meisten seiner Treffer erzielte Fischer im Trikot des FC Schalke 04 (182). Außerdem war er für den TSV 1860 München, den 1. FC Köln und den VfL Bochum aktiv. Fischers Bundesliga-Karriere dauerte 20 Jahre (1968 - 1988).

Die Top-Torjäger der Bundesliga 3. Robert Lewandowski - 264 Tore* Zwar träumte der Pole lange Zeit von einem Wechsel zu Real Madrid, doch da der Transfer nie zustande kam, ist Lewandowski mittlerweile zu einer Institution in der Bundesliga geworden. Seinen 74 Treffern in vier Spielzeiten für Borussia Dortmund (2010-2014) fügte er seit seinem Wechsel zum FC Bayern 190 weitere Tore hinzu. Und seine Torejagd ist noch nicht zu Ende. (*Stand: 27.02.2021)

Die Top-Torjäger der Bundesliga 4. Jupp Heynckes - 220 Tore Bevor Heynckes als Trainer große Erfolge feierte, war er einer der besten deutschen Stürmer. Vierzehn Jahre lang spielte er in der Bundesliga für Borussia Mönchengladbach (1965-1967 und 1970-1978) und Hannover 96 (1967-1970). Heynckes ist mit 195 Toren der Rekordschütze der Mönchengladbacher. Hier erlebte er als Teil der "Fohlen-Elf" seine erfolgreichste Zeit und wurde viermal deutscher Meister.

Die Top-Torjäger der Bundesliga 5. Manfred Burgsmüller - 213 Tore Zwischen 1967 und 1990 beschäftigte das Schlitzohr "Manni" Burgsmüller die gegnerischen Verteidiger mit seinen Dribblings. Er spielte für Essen, Dortmund, Nürnberg und Bremen in der Bundesliga und ist mit 135 Toren Rekordschütze des BVB. Nach seiner Fußball-Karriere war Burgsmüller sechs Jahre lang Kicker des American-Football-Teams Rhein Fire. Im Mai 2019 starb er im Alter von 69 Jahren.

Die Top-Torjäger der Bundesliga 6. Claudio Pizarro - 197 Tore 1999 kam der Peruaner als 20-Jähriger zu Werder Bremen. Mit Ausnahme eines kurzen Intermezzos beim FC Chelsea, ist "Pizza" der Bundesliga seitdem treu geblieben. Zweimal wechselte er von Bremen zum FC Bayern (2001 und 2012). Nach einer Saison in Köln schloss der heute 41-Jährige sich 2019 zum insgesamt fünften Mal dem SV Werder an, wo seine Karriere im Sommer 2020 endete.

Die Top-Torjäger der Bundesliga 7. Ulf Kirsten - 181 Tore "Der Schwatte", wie er genannt wurde, war schon bei Dynamo Dresden in der DDR-Oberliga ein gefährlicher Torjäger. 1990 wechselte Kirsten zu Bayer 04 Leverkusen. Er hielt der Werkself bis zum Karriereende im Jahr 2003 die Treue und lief insgesamt 350 Mal für Leverkusen in der Bundesliga auf. Kirsten gewann dreimal die Torjäger-Kanone der Liga.

Die Top-Torjäger der Bundesliga 8. Stefan Kuntz - 179 Tore Bochum, Uerdingen, Kaiserslautern, noch einmal Bochum und schließlich Bielefeld - Stefan Kuntz spielte nie für einen der großen Bundesliga-Klubs. Trotzdem war der heutige U21-Nationaltrainer 1986 in Bochum Torschützenkönig. 1994 sicherte er sich in Diensten des FCK seine zweite Torjägerkanone. Mit Kaiserslautern feierte Kuntz auch seine größten Erfolge: DFB-Pokalsieg 1990 und Meisterschaft 1991.

Die Top-Torjäger der Bundesliga 9. Dieter Müller - 177 Tore Dieter Müller hält bis heute einen Bundesliga-Rekord: Am 17. August 1977 erzielte er beim 7:2-Sieg des 1. FC Köln gegen Werder Bremen sechs Tore. Außer mit dem FC, war Müller auch für Offenbach, Stuttgart und Saarbrücken in der Bundesliga aktiv, die längste Zeit jedoch in Köln. Zwischen 1977 und 1986 machte Müller insgesamt 303 Bundesliga-Spiele.

Die Top-Torjäger der Bundesliga 10. Klaus Allofs - 177 Tore Als Klaus Allofs 1981 als Nachfolger von Dieter Müller aus Düsseldorf zum 1. FC Köln wechselte, bedeutete seine Ablösesumme von 2,25 Millionen Mark (1,15 Millionen Euro) einen Bundesliga-Rekord. Er erzielte mit 177 genauso viele Bundesliga-Tore wie sein Vorgänger, benötigte aber 121 Spiele mehr als Müller. Nach einigen Jahren in Frankreich, spielte Allofs auch noch für Bremen in der Bundesliga. Autorin/Autor: Andreas Sten-Ziemons



"Die Mentalität macht den Unterschied"

Den Siegtreffer im Supercup hat aber ein ganz anderer erzielt: Joshua Kimmich. Für den 26-Jährigen sind Spiele gegen Dortmund sind "immer besonders. Seitdem ich hier bin, waren sie immer unser größter Konkurrent", erklärte er auf der Vereinshomepage. Kimmich spielt seit fünfeinhalb Jahren für die Bayern.

Gegen den BVB brauche man den absoluten Willen, sagt der Nationalspieler: "Wir haben zwar ein paar Punkte Vorsprung, aber Dortmund hat die Qualität, oben mitzuspielen. Daher macht die Mentalität am Ende vielleicht den Unterschied."

og/sn (mit dpa, sid)