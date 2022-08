Vier Finalniederlagen nach der Babypause

Im Februar 2018 gibt Williams ihr Tennis-Comeback nach der Geburt ihrer Tochter. Viermal ist sie nahe dran, den Rekord von 24. Grand-Slam-Erfolgen einzustellen, scheitert jedoch: in Wimbledon 2018 an der Deutschen Angelique Kerber (Bild) und 2019 an der Rumänin Simona Halep sowie bei den US-Open 2018 an der Japanerin Naomi Osaka und 2019 an der Kanadierin Bianca Andreescu.