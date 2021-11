Seebäder entwickelten sich mit dem Badetourismus. In Deutschland gibt es knapp einhundert Seebäder an Nord- und Ostsee. Als ältestes Seebad der Welt gilt Brighton in Großbritannien; 1753 kamen die ersten Kurgäste.

Im 18. Jahrhundert entdeckte die britische Aristokratie die Heilkraft des Salzwassers. Bereits um 1780 galt Brighton, Englands größtes und ältestes Seebad, als lebhafter Kurort. Das erste deutsche Seebad entstand im September 1793 an der Ostsee in Heiligendamm. Vier Jahre später folgte die Genehmigung für Norderney, dem ersten deutschen Seebad an der Nordsee.