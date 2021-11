Die Scorpions sind die erfolgreichste deutsche Hardrock-Band aller Zeiten. Gegründet 1965 in Hannover hat das Quintett um Klaus Meine, Rudolf Schenker und Matthias Jabs über 100 Millionen Tonträger verkauft.

Zu den größten Hits der Scorpions gehören „Wind of Change“, „Rock You Like a Hurricane“ und „Still Loving You“.