Schwere Zeiten für Europas Igel

In einigen Teilen Europas sind Igel weit verbreitet. Doch den ersten Igel ihres Lebens sah Monika Thomas in der Praxis eines Freundes. Jemand hatte ihn aufgelesen und brachte ihn zur Behandlung. Heute sieht sie die kleinen Tiere jeden Tag.

Im Jahr 2006 gründete Thomas, die über eine medizinische Ausbildung verfügt, eine Igelstation mit dem Namen "Netzwerk Igel". Der gemeinnützige Verein mit Sitz in Wuppertal nimmt jedes Jahr fast 500 verwaiste oder verletzte Igel auf und bietet ihnen Futter und Unterkunft.

Igel zählen zu den "gefährdeten Arten"

Den Braunbrustigel - auch bekannt als Westeuropäischer Igel oder Erinaceus europaeus - gibt es seit fast 60 Millionen Jahren. Damit gehört er zu den ältesten noch lebenden Säugetieren der Erde. Heute ist er von Portugal bis Finnland heimisch. Doch über die tatsächlichen Bestände gibt es nur wenige Statistiken.

Die Igelstation Netzwerk Igel versorgt etwa 500 Igel jährlich

Eine Igelstation in Frankreich beschreibt den Igel als den "Eisbären in unserem Garten". Die Mitarbeiter sind überzeugt, dass der Klimawandel die Chancen der Tiere, Futter zu finden, beeinträchtigt. Im Februar 2021 berichtete eine britische Umweltschutzgruppe, dass die Igelpopulation bei ihnen auf dem Land während der zwei vorangegangenen Jahrzehnte im Schnitt pro Jahr um 8,3 Prozent zurückgegangen sei. In einem anderen Bericht aus Großbritannien wurde die Art als "vom Aussterben bedroht" bezeichnet.

Auch in Deutschland führen mehrere Bundesländer das kleine Raubtiere auf der "Roten Liste gefährdeter Arten". Doch Naturschützer beklagen, dass fehlende Daten und eine unzureichende Finanzierung es schwierig machen, angemessen auf die Situation zu reagieren. Sie fordern aktuellere Statistiken, allerdings verfügen weder die Bundesrepublik noch die einzelnen Länder über historische Zahlen, die als Vergleichspunkt für ein Monitoring dienen könnten. Deshalb können Experten nur schätzen, dass und wie stark die Populationen in den verschiedenen Verbreitungsgebieten zurückgehen.

Der Nördliche Weißbrustigel, auch Östlicher Igel, ist in Deutschland kaum noch anzutreffen, er legt vor allem in Osteuropa

Igel verlieren ihren Lebensraum

Möglicherweise gibt es mehrere Gründe für das Schrumpfen der Populationen. Das macht es nicht leichter, dem entgegenzuwirken. Zu den wichtigsten Ursachen zählt Carsten Schiller, Leiter der Naturschutzgruppe "Pro Igel", die Zerstörung des natürlichen Lebensraums.

Der Braunbrustigel lebt am liebsten in offenen Landschaften mit Hecken und Büschen. Doch die Ausbreitung von Monokulturen und menschlichen Siedlungen sowie der Einsatz von Insektiziden verdrängen die Igel aus den für sie typischen Hügellandschaften, Wiesen und Feldern.

Igel sind eigentlich nachtaktiv. Tagsüber verlassen sie nur in Notfällen ihre Verstecke

Schiller vermutet, dass die Zerstörung natürlicher Lebensräume durch menschliche Aktivitäten, einschließlich der Bodenversiegelung, zu einer Reduzierung der Igelpopulation um bis zu 50 Prozent innerhalb eines Jahrzehnts führen kann. Von Bodenversiegelung spricht man, wenn durchlässige Böden bebaut oder asphaltiert werden. Viele Arten, auch Igel, haben so keinen Zugang mehr zu Nahrung in diesen Böden.

Igel werden zu Opfern des Klimawandels

Ist Nahrung knapp, wandern Igel von einem Gebiet in ein anderes. Während einer einzigen Nacht können die nachtaktiven Tiere bis zu acht Kilometer zurücklegen. Auch Trockenheit hat Folgen für die Igel, die sich hauptsächlich von Insekten ernähren. Wenn es trocken ist, wird der Boden sehr hart, erklärt Thomas. Pflanzen, auf denen Igel sonst Insekten finden, ziehen sich in den Untergrund zurück. Auch Pestizide tragen ihren Teil dazu bei, den Bestand an Insekten und damit das Nahrungsangebot der Igel zu reduzieren.

Im Netzwerk Igel werden Igel ordentlich aufgepäppelt, bevor sie wieder in die Natur entlassen werden

Auf ihren Wanderungen zwischen verschiedenen Territorien setzen sich Igel zahlreichen Gefahren wie Straßen oder auch Hunden aus. Angefahrene oder durch Bisswunden verletzte Tiere gehören zu den häufigsten Notfällen, die Monika Thomas in ihrer Igelstation in Wuppertal behandelt.

Igelschutz ist unterfinanziert

Wie der Naturschutz und die Igel-Forschung, beklagt Thomas, sei auch ihr Projekt mangelhaft finanziert. Eine andere Igelstation in der Nähe von Wuppertal habe kürzlich nach 35 Jahren ihre Türen schließen müssen. Seitdem nimmt Netzwerk Igel noch mehr Notfälle auf. Dabei ist die Station ohnehin überlastet: Die Spenden reichten gerade einmal für eine Vollzeitstelle, erklärt Thomas, die übrige Arbeit übernähmen ehrenamtliche Helfer. Unterstützung durch die Gemeinde bekomme sie nicht.

Eine Zuflucht für Igel Das Netzwerk Igel e.V. in Wuppertal, zwischen Köln und Dortmund, ist eine von wenigen ehrenamtlichen Einrichtungen zur Rettung kranker und verletzter Igel in Deutschland. Zwischen 400 und 500 Igel werden hier jedes Jahr medizinisch versorgt und aufgepäppelt.

Aus ihrem Lebensraum vertrieben Als Lebensraum bevorzugen Braunbrustigel, die in Deutschland heimische Art, Feld- oder Graslandschaften mit Hecken und Büschen. Intensive Landwirtschaft aber bedroht deren natürlichen Lebensraum durch Monokulturen und Pestizide. Immer häufiger findet man Igel deshalb auch am Stadtrand. Gärtner schätzen das kleine Raubtier für seinen Hunger auf Schädlinge wie Schnecken und Käfer.

Wie in einer Notfallklinik Die nachtaktiven Tiere lassen sich tagsüber eigentlich nur blicken, wenn sie krank oder sehr hungrig sind. Dennoch erhält Gründerin Monika Thomas jeden Tag zwischen 10 und 15 Anrufe von Menschen, die Igel gesichtet haben, die Hilfe benötigen könnten. "Ich bin sehr froh, wenn die Leute anrufen, statt die Igel einfach herzubringen", sagt Thomas. Viele Fälle ließen sich so schon klären.

Eingeigelt Anders als die meisten Tiere, die fliehen, wenn sie Gefahr ausgesetzt sind, rollen sich Igel ein und warten regungslos ab. In der Rettungsstation stört das niemanden. In der Wildnis schützt sie das im besten Fall vor Fressfeinden. In der Nähe von Menschen kann Igel dieser Reflex allerdings in höchste Gefahr bringen - nicht nur auf einer vielbefahrenen Straße, erklärt Thomas.

Saisonale Notfälle Die meisten schweren Verletzungen ereignen sich im Sommer. Dann werden Igel von Hunden attackiert, durch Autos oder auch Gartenwerkzeuge verletzt. Besonders gefährlich sind Mähroboter, weil die meisten nicht auf kleine Lebewesen reagieren.

Überwintern im Warmen Umweltschützer vermuten, dass die Igelpopulation rasant schrumpft. Die kleinen Säuger bekommen nur einmal pro Jahr Nachwuchs; weniger als die Hälfte davon überlebt für gewöhnlich den ersten Winter. Die Jungtiere müssen bis zum Herbst mindestens 400 Gramm wiegen, um den Winterschlaf überstehen zu können. Die Auffangstation rettet jeden Winter Igelbabys, die dieses Gewicht nicht erreicht haben.

Unsichtbare Wunden Neben sichtbaren Verletzungen, etwa am Kopf, den Beinen oder den Pfoten gibt es auch innere Verletzungen - etwa durch Zusammenstöße mit Autos oder Fahrrädern. "Sie sind eben elastisch wie ein kleiner Ball", erklärt Thomas. Innere Verletzungen werden oft erst durch auffälliges Verhalten erkannt. Dann werden sie, wie der Igel auf dem Foto, auf der "Intensivstation" behandelt.

Keine öffentlichen Gelder Monika Thomas hat das "Netzwerk Igel e.V." 2006 gegründet, nachdem sie etwas Geld geerbt hatte. Die ganze Igelstation ist vollständig abhängig von ehrenamtlicher Mitarbeit und Spenden, die gerade einmal für eine Vollzeitstelle reichen. Nachdem kürzlich eine andere Igelklinik in der Region geschlossen hat, haben Thomas und ihre Mitstreiter noch mehr zu tun. Derzeit pflegen sie rund 120 Igel.

Zurück nach Hause Wenn die Igel genesen und zu Kräften gekommen sind, werden sie ausgewildert, erzählt Monika Thomas. Viele Menschen holen Igel, die sie eingeliefert haben, wieder ab und setzen sie an der Fundstelle aus. Beim "Netzwerk Igel" erfahren sie auch, wie sie ihren Garten Igel-gerecht gestalten können - zum Beispiel, wie man Totholz und Blätter arrangiert, um den kleinen Nützlingen Verstecke zu bieten.



Trotz der angespannten Situation bleibt Thomas optimistisch. Carsten Schiller von Pro Igel ist der Meinung, dass sich die Umweltbehörden stärker mit dem Thema befassen und Initiativen zur Erfassung der einheimischen Wildtierbestände entwickeln sollten. Er weist darauf hin, dass der Schutz der heimischen Arten im engen Zusammenhang mit der Erhaltung und Schaffung natürlicher Lebensräume steht.

Jeder kann Igeln helfen

Doch jeder kann Igeln helfen: Wenn Sie tagsüber einen Igel sehen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das eigentlich nachtaktive Tier verletzt oder in Not ist. Kontaktieren Sie in einem solchen Fall eine nahe gelegene Igelstation oder eine Naturschutzorganisation. Deren Mitarbeiter können beurteilen, ob es sich um einen Notfall handelt und was getan werden muss.

Denken Sie daran, dass Igel Insektenfresser sind und keine menschlichen Nahrungsmittel zu sich nehmen. Sollten sie größere Mengen oder über einen längeren Zeitraum menschliche Nahrung verzehren, kann ihnen das schaden, erklärt Schiller.

Die meisten Notrufe erreichen das Netzwerk Igel während der Sommerzeit. Häufig suchen die Igel dann in Hinterhöfen Zuflucht. Es ist aber auch die Zeit, in der viele Menschen ihren Rasen mähen. Thomas empfiehlt, einen Teil des Rasens als Wildwiese stehen zu lassen, in der sich Igel ein Nest bauen können. Und werfen Sie vor dem Mähen einen Blick in den Garten, um zu sehen, ob dort Igel leben. Das gilt besonders dann, wenn Sie einen Mähroboter verwenden, denn diese Geräte erkennen Igel nicht und können sie schwer verletzen.

