Schlappe für Ungarns Regierungspartei Fidesz

In Budapest steht der seit 2010 amtierende Oberbürgermeister Istvan Tarlos von der rechtspopulistischen Fidesz vor der Abwahl. Nach Auszählung von fast 90 Prozent der abgegebenen Stimmen kommt der Mitte-Links-Kandidat Gergely Karacsony auf knapp 50 Prozent. Für Tarlos stimmten demnach rund 45 Prozent.

Ein Sprecher Karacsonys sagte der Nachrichtenagentur AFP, Tarlos habe seinem 44-jährigen Herausforderer telefonisch gratuliert. "Die Regierung respektiert die Entscheidung der Bürger von Budapest", sagte ein Regierungssprecher örtlichen Medien.

Vor dem Sieg bei den Oberbürgermeisterwahlen in Budapest: Gergely Karacsony

Auch in anderen Städten rang die Opposition, die zumeist in breiten, von links bis rechts reichenden Bündnissen angetreten war, dem Regierungslager Bürgermeisterposten ab. So besiegten - bei bereits aussagekräftigen Auszählungsständen - in Miskolc, Pecs und Dunaujvaros Oppositionspolitiker den jeweiligen Fidesz-Bürgermeister.

Die Ergebnisse bedeuten einen schweren Schlag für den seit 2010 regierenden Ministerpräsidenten Viktor Orban von der Fidesz. Die Opposition wirft dem 56-Jährigen eine autoritäre und korrupte Amtsführung vor.

ww/ie (dpa, afp, rtr)