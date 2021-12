Das Schlagzeug ist Instrument des Jahres 2022

Wie traditionelle Trommeln Popstars beeinflussen

"The Jungle Line" von Joni Mitchell

Die königlichen Trommler von Burundi haben verschiede Musiker beeinflusst, darunter The Clash, Echo and the Bunnymen, Adam and the Ants, Malcolm McLaren und Bow Wow Wow. Die Feldaufnahme einer ihrer Auftritte wurde 1975 auf dem Album "The Hissing of Summer Lawns" der kanadischen Liedermacherin Joni Mitchell verewigt: "The Jungle Line".