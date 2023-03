"Mr. Morgans letzte Liebe" (2013)

In "Mr. Morgans letzte Liebe" spielt Caine einen amerikanischen Witwer in Paris, der sich in eine junge Frau (Clémence Poésy) verguckt. Eine Freundschaft entsteht, in der klar wird, dass die beiden nicht so ungleich sind, wie es zunächst erscheint. Regisseurin und Drehbuchautorin Sandra Nettelbeck hat Caine die Rolle auf den Leib geschrieben. Dieser brilliert einmal mehr mit nuanciertem Spiel.