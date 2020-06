Schalker Notelf trotzt Leverkusen einen Punkt ab

Graue Wolken hingen kurz vor dem Anpfiff tief über der Schalker Arena, es regnete stark, der Wind blies ungemütlich - es war das passende Wetter zur Schalker Gemütslage. Sportlich, finanziell und imagemäßig sieht es derzeit beim FC Schalke 04 düster aus: Nach 12 Bundesligaspielen ohne Sieg dümpelt der Verein nur noch im Tabellenmittelfeld herum . Zudem drücken den Verein hohe Schulden, was ihn offenbar zu kuriosen Maßnahmen und die Fans auf die Palme treibt: Erst verlangte der Klub von seinen Anhängern, die wegen der ausgefallen Bundesligaspiele Rückerstattungen forderten, das Ausfüllen von Härtefallanträge und nun entlässt Schalke 20 altgediente 450-Euro-Fahrer aus dem Nachwuchsbereich.

Als ob die schlechten Nachrichten nicht reichen, fielen gegen Pokalfinalist und Champions-League-Aspirant Bayer 04 Leverkusen verletzungsbedingt gleich zehn Spieler aus; viele von ihnen Stammspieler wie Kapitän Omar Mascarell, Innenverteidiger Salif Sané und Spielmacher Amine Harit.

Die S04-Mannschaft stellte sich also fast von selbst auf, aufgestockt von jungen Spielern aus der sogenannten Knappenschmiede, dem Nachwuchsleistungszentrum des FC Schalke: So feierte der 19-jährige Can Bozdogan sein Bundesliga-Debüt. Und Ahmed Kutucu und Nassim Boujellab - beide 20 Jahre jung - durften erstmals, beziehungsweise zum zweiten Mal in der Saison von Beginn an spielen.

Erster Startelf-Einsatz für Ahmed Kutucu in dieser Saison

Gleich in der zweiten Minute zeigte Bozdogan, der vor zwei Jahren von der U19 des 1. FC Köln nach Gelsenkirchen gewechselt war, ein schönes Dribbling, das zu einer guten Torchance für Weston McKennie führte. Nur wenige Minuten später schickte er Leverkusens Kerem Demirbay mit einer Hacken-Ballmitnahme in die falsche Richtung, der folgende Pass war dann jedoch etwas zu ungenau. Auch Boujellab und Kutucu zeigten eine engagierte Leistung und trugen dazu bei, dass Schalke gegen etwas müde wirkende Leverkusener viel Präsenz und Leidenschaft zeigten.

Dass Kutucu in dieser Saison an diesem 31. Spieltag gegen Leverkusen erstmals in dieser Saison von Beginn an spielt, verstehen viele S04-Anhänger nicht: Kutucu, in Gelsenkirchen geboren und seit neun Jahren bereits für Schalke aktiv und deshalb bei den S04-Anhängern äußerst beliebt, hatte in der vergangenen Spielzeit sein Bundesligadebüt gegeben und insgesamt 13 Spiele absolviert. Trainer David Wagner jedoch brachte ihn bisher, wenn überhaupt, nur von der Bank.

Jüngste Startelf-Team seit drei Jahren

Und mit Münir Levent Mercan (19 Jahre), Jonas Hofmann (23) und Timo Becker (23) wechselte Trainer Wagner zum Schluss noch weitere weitgehend unbekannte Nachwuchsspieler ein. Aufgrund der vielen Verletzungen war Wagner also gezwungen, auf die junge Garde zurückzugreifen.

Spielerisch und taktisch sind Defizite durchaus erkennbar, aber zumindest sind sie, was den Einsatz- und Kampfeswillen angeht, einigen routinierten Profis voraus. Das jüngste Startelf-Team seit drei Jahren verkaufte sich, wohlgemerkt gegen schwache Leverkusener, sehr gut. Und das ist, trotz des Verein-Negativrekords von 13 Spielen ohne Sieg in Folge, ein Lichtblick für Schalke.