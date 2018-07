Saudischer Kronprinz holt deutschen Top-Manager als Berater

Der frühere Chef des deutschen Industriekonzerns Siemens und des US-Aluminium-Konzerns Alcoa, Klaus Kleinfeld, wird Berater des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman. Von August an solle der 60-Jährige unter anderem am Umbau der saudischen Wirtschaft mitwirken. Er werde "größere Zuständigkeiten übernehmen, um die wirtschaftliche, technologische und finanzielle Entwicklung Saudi-Arabiens zu fördern", erklärte das Herrscherhaus am Dienstag. Seinen Posten als Leiter des gigantischen Infrastrukturprojekts "Neom" in Saudi-Arabien gibt er nach nur zehn Monaten auf, bleibt aber im Verwaltungsrat der Projektgesellschaft.

Sonderzone für neue Energie und Technologien

Der ehrgeizige Mohammed bin Salman gilt als eigentlicher Herrscher des ölreichen Königreichs. Er ist maßgeblich verantwortlich für die Wirtschaft des Landes und deren Umbau. Im Rahmen der "Vision 2030" will Saudi-Arabien seine Abhängigkeit vom Öl verringern. Zu dem Projekt gehört auch "Neom", eine Megastadt am Roten Meer, die größer als Mecklenburg-Vorpommern sein soll. Dort sollen Branchen wie Biotechnologie, Energie und Wasser oder Medien eine Heimat finden. Saudi-Arabien veranschlagt die nötigen Investitionen für die Industriezone, die einen teilautonomen Status erhalten soll, auf 500 Milliarden Dollar. Das Neom-Projekt wird künftig von Nadhmi al-Nasr geleitet. Er war bisher für die Strategie der neuen Industrie- und Geschäftszone zuständig und hatte zuvor mehr als 30 Jahre für den staatlichen Öl-Riesen Saudi Aramco gearbeitet.

Wo das Rote Meer sich teilt: Links der Suez-Kanal, rechts der Golf von Akaba. Dort markiert die Fläche des Neom-Projekts.

Vor allem junge Saudis sehen in Mohammed bin Salman einen Reformer, der unter anderem erstmals Frauen das Autofahren ermöglichte. Kritiker werfen ihm Menschenrechtsverletzungen vor. So gilt der 32-Jährige als Drahtzieher einer Verhaftungswelle gegen Prinzen im vergangenen Jahr, denen Korruption vorgeworfen worden war. Beobachter werteten die Festnahmen als Versuch Mohammeds, seine Macht abzusichern.

Saudische Frauen lernen Autofahren Autofahren heißt Kontrolle haben Für die Architektin Amira Abdulgader bedeutet der Führerschein vor allem Freiheit: "Hinter dem Steuer zu sitzen heißt, dass du diejenige bist, die die Fahrt kontrolliert", sagt die junge Frau. "Ich will diejenige sein, die entscheidet, wann es losgeht, wohin es geht und wann ich wiederkomme."

Saudische Frauen lernen Autofahren Fahrschule für Frauen Deshalb hat Amira Abdelgader die Chance ergriffen, beim staatlichen Ölkonzern Aramco den Führerschein zu machen. Der Konzern bietet seinen weiblichen Mitarbeitern an, die betriebseigene Fahrschule in Dharan zu besuchen. Abdelgader ist eine von 200 Frauen, die dort das Autofahren gelernt haben.

Saudische Frauen lernen Autofahren Mitarbeiterinnen werden geschult Fünf Prozent der 660.000 Mitarbeiter bei Aramco sind Frauen. Es könnten also noch weitere 3000 Frauen die Fahrschule besuchen und sich die Fahrerlaubnis holen. Im vergangenen September hatte König Salman angekündigt, das Fahrverbot aufzuheben. Die Maßnahme gilt als Teil einer umfassenden Reform und Öffnung des ultrakonservativen Königreiches - angestoßen von Kronprinz Mohammed bin Salman.

Saudische Frauen lernen Autofahren Auto = Tor zur Freiheit "Wir brauchen das Auto, um unsere täglichen Aktivitäten zu erledigen", sagt Amira Abdelgader. "Wir arbeiten, wir sind Mütter, wir haben große soziale Netzwerke, wir müssen nach draußen gehen - also müssen wir uns fortbewegen können", so die Fahrschülerin. "Es wird mein Leben verändern."

Saudische Frauen lernen Autofahren Theorie und Praxis In der Fahrschule lernen die Frauen zunächst die theoretischen Grundlagen. Eine Fahrlehrerin erklärt die allgemeinen Verkehrsregeln.

Saudische Frauen lernen Autofahren Auch der Ölwechsel muss sitzen Ein Ölwechsel gehört genauso zum Lernpensum dazu wie ein Reifenwechsel. Für die Frauen bedeuten die Arbeiten am Auto mehr Selbstbestimmtheit. Das Fahrverbot galt lange als ein Symbol für die Unterdrückung der Frauen in Saudi-Arabien. Menschenrechtsaktivistinnen hatten seit mehr als drei Jahrzehnten dagegen gekämpft.

Saudische Frauen lernen Autofahren Ende der Bestrafung Frauen, die von der Polizei am Steuer eines Wagen erwischt worden waren, wurden in der Vergangenheit häufig vorübergehend festgenommen. Damit ist es nun vorbei - vorausgesetzt die Autofahrerinnen haben auch einen Führerschein.

Saudische Frauen lernen Autofahren Spritztour ohne Männer Amira Abdulgader hat sie nun - die Fahrerlaubnis. Der 24. Juni 2018 wird für sie ein Tag zum Feiern. Die junge Frau weiß genau, was sie an diesem Sonntag machen wird: "Ich will zum Haus meiner Mutter fahren und mit ihr herumfahren", sagt sie. "Ich möchte das mit meiner Mutter genießen. Nur ich und meine Mutter, sonst niemand." Autorin/Autor: Rahel Klein (Text), Ahmed Jadallah (Bild, Reuters)



