Salman Rushdies neuer Roman "Victory City" erscheint

Bradford im Norden Großbritanniens. Es ist der 14. Januar 1989, ein ruhiger Samstag Morgen. Plötzlich erwacht die Stadt: Hunderte aufgebrachter Menschen laufen durch die Straßen und versammeln sich vor dem Rathaus. Sie protestieren gegen ein Buch und verbrennen schließlich einige Exemplare davon. Es sind "Die Satanischen Verse" des indisch-britischen Autors Salman Rushdie. Es gibt empörte Reden, in denen der Roman als Blasphemie und unerträgliche Beleidigung des Islam angeprangert wird.

Weltweite Empörung bis hin zu Todesurteil

Doch als Asche und verkohlte Fetzen der verbannten Buchseiten über den Platz wehen, ahnen selbst die militantesten Anführer des Protests nichts von dem weltweiten Feuer, das sie gerade entfacht haben: Bücherverbrennungen in vielen Ländern, Anschläge auf Buchläden, Tote bei Demonstrationen, Bombendrohung gegen Rushdies Verlag sowie gegen die Fluggesellschaft British Airways, Steinwürfe gegen britische Botschaftsgebäude.

Rund um den Globus sind Polizei, Parlamente und Regierungen in Aufruhr.

Ajatollah Ruhollah Chomeini im Kreis seiner Anhänger

Schließlich meldet sich der oberste Glaubenshüter des Islam, Ajatollah Ruhollah Chomeini aus dem Iran und verhängt ein Todesurteil - die so genannte Fatwa - über Rushdie und alle, die an der Veröffentlichung des Buches beteiligt sind: "Ich rufe alle aufrechten Muslime auf, diese Leute sofort hinzurichten, wo immer sie sie finden, so dass niemand mehr wagen wird, die Heiligkeit des Islam zu verletzen," sagt Chomeini am 14. Februar 1989 im iranischen Rundfunk. "Jeder Muslim, der dabei stirbt, wird als Märtyrer angesehen und kommt direkt ins Paradies."

Die "Satanischen Verse" sollten nur Satire sein

Salman Rushdie wurde am 19. Juni 1947 im indischen Bombay, dem heutigen Mumbai, geboren, wuchs in Indien und England auf und wurde muslimisch erzogen. Den Glauben legt er als junger Erwachsener ab. In seiner Wahlheimat England veröffentlicht er mehrere halb realistische, halb fantastische Romane und feiert seine ersten Erfolge.

Salman Rushdie 1986

1988 erscheinen die "Satanischen Verse". Ein satirisches Märchen, in dem es um Gut und Böse geht, Traum und Wirklichkeit sowie Heimat, Migration und Identität, Themen, die Rushdie als Migrant in Europa begleiten.

Teufel und Huren

Was die islamische Welt empört, sind die Allegorien, die Rushdie in seinem Buch benutzt, so wird der Prophet Muhammad mit seinem alten christlichen Schimpfnamen Mahound - Teufel - belegt, an dessen Geburtstag die Krise seines Lebens beginnt: "Eine Stimme flüstert ihm ins Ohr: Was für eine Art Idee bist du? Mann oder Maus?"

Zudem werden zwölf Huren zu den zwölf Ehefrauen des Propheten. Vom Satan eingegebene Verse untergraben schließlich die göttliche Offenbarung des Korans - für die muslimische Welt ist dies untragbar. Schon kurz nach Erscheinen des Buches hagelt es Proteste, die schließlich in der Fatwa gipfeln. Außerdem wird ein Kopfgeld in Millionenhöhe auf Rushdie ausgesetzt, das mit den Jahren immer weiter erhöht wird.

Weltweite Berühmtheit für einen hohen Preis

Proteste gegen Rushdie in Pakistan

Rushdie muss mit Hilfe des britischen Geheimdienstes untertauchen und wechselt binnen eines Jahres 56 Mal sein Versteck. Währenddessen versucht er, ein möglichst normales Leben zu führen und weiter zu schreiben. In einem heimlich aufgenommen Radiointerview versucht er, die Wogen zu glätten: "Ich bedauere es zutiefst, wenn die Veröffentlichung islamischen Gläubigen Schmerz zugefügt hat. (…) Wir dürfen die Empfindlichkeit anderer nicht aus den Augen verlieren."

Viele Jahre lang hält sich Rushdie im Untergrund auf. Die Fatwa wird nicht zurück genommen. Aus seinen Verstecken heraus meldet sich Rushdie immer wieder zu Wort und ist in den 2000ern auch Vorsitzender der US-Abteilung des internationalen Schriftstellerverbandes PEN.

Ein Überblick über Salman Rushdies Werk "Quichotte" (2019) Salman Rushdies "Quichotte" modernisiert Cervantes' Klassiker und verlegt die Suche eines alternden Reisenden in die heutige USA. Er spielt mit Fakten und Fiktion, erzählt von Alltagsrassismus und der Opioidkrise - und driftet zugleich ins Surreale ab. Der Roman war für den renommierten Booker Prize 2019 nominiert.

Ein Überblick über Salman Rushdies Werk "Mitternachtskinder" (1981) Rushdies erster Roman "Grimus" (1975) fand kaum Beachtung. Doch schon der zweite machte den britisch-indischen Autor zum internationalen Literatur-Star: "Mitternachtskinder" ist eine Allegorie auf die Unabhängigkeit Indiens. Das Buch wurde mit dem Booker Prize ausgezeichnet und gut 20 Jahre nach der Erstveröffentlichung von der indisch-kanadischen Regisseurin Deepa Mehta verfilmt.

Ein Überblick über Salman Rushdies Werk "Die satanischen Verse" (1988) "Die satanischen Verse" veränderten das Leben des Schriftstellers grundlegend. Radikale Muslime empfanden den Roman als Gotteslästerung. 1989 verurteilte der iranische Staatschef Ayatollah Khomeini den Autor zum Tode. Viele Jahre lebte Rushdie daraufhin im Untergrund. Die so genannte Fatwa wurde bis heute nicht offiziell aufgehoben.

Ein Überblick über Salman Rushdies Werk "Der Boden unter ihren Füßen" (1999) Postkoloniale Kultur und magischer Realismus sind Rushdies Markenzeichen. Weitere Zutaten seiner Werke: unzählige Referenzen aus Weltgeschehen, Literatur und Pop. Daraus formte er so unterschiedliche Werke wie die Familiensaga "Des Mauren letzter Seufzer" (1995) oder "Der Boden unter ihren Füßen", eine alternative Geschichte der Rockmusik. Die Rockband U2 verwendete den Titel später in einem Song.

Ein Überblick über Salman Rushdies Werk "Luka und das Lebensfeuer" (2010) Rushdie hat auch zwei Kinderbücher geschrieben. Das Märchen "Harun und das Meer der Geschichten" (1990) kreist um Themen wie Zensur und Meinungsfreiheit. "Luka und das Lebensfeuer" ist ein Fantasy-Roman, in dem ein Junge seinen Vater - einem Geschichtenerzähler - das Leben retten muss.

Ein Überblick über Salman Rushdies Werk "Joseph Anton" (2012) Neun Jahre verbrachte Rushdie im Untergrund. Dort legte er sich das Pseudonym Joseph Anton zu - zu Ehren seiner Lieblingsschriftsteller Joseph Conrad und Anton Tschechow. In dieser Zeit ließ er sich von seiner zweiten Frau scheiden und ging zwei weitere Ehen ein, die beide nach ein paar Jahren wieder zerbrachen. Von diesem Lebensabschnitt erzählt Rushdie in seiner Autobiografie "Joseph Anton".

Ein Überblick über Salman Rushdies Werk "Zwei Jahre, acht Monate und achtundzwanzig Nächte" (2015) "Zwei Jahre, acht Monate und achtundzwanzig Nächte" - die Anzahl der Tage im Titel dieses Buches bezieht sich auf Scheherazades Erzählungen von "Tausendundeiner Nacht". Auch Rushdies Roman bietet mindestens so viele Geschichten. Im Jahr der Buchveröffentlichung lud ihn die Frankfurter Buchmesse als Hauptredner ein. Wegen seiner Teilnahme rief der Iran zum Boykott der Veranstaltung auf. Autorin/Autor: Elizabeth Grenier (pr, tön)



2007 erhebt ihn Queen Elizabeth II. in den Ritterstand, was erneut zu weltweiten Protesten in der muslimischen Welt führt.

Mehrere Romane erscheinen, und immer wieder wird der Autor mit renommierten Literaturpreisen ausgezeichnet. Als sein bestes Buch gilt seine Autobiografie "Joseph Anton", in der er seine Jahre im Untergrund thematisiert. Schließlich siedelt er in die USA um. Obwohl die Fatwa immer noch nicht zurückgenommen worden ist, bewegt er sich nun freier, lehnt den Personenschutz ab. Er besucht Veranstaltungen, tritt öffentlich auf.

August 2022: Das Attentat

Doch im August 2022 zeigt sich, dass der jahrelange Hass islamistischer Extremisten offenbar nicht nachgelassen hat.

Der verletzte Rushdie wird nach dem Angriff versorgt

Ein damals 24-jähriger Attentäter greift Rushdie bei einer Literaturveranstaltung mit einem Messer an und verletzt ihn schwer. Der Schriftsteller, der zwei Monate zuvor seinen 75. Geburtstag gefeiert hatte, kämpft bis heute mit den Folgen: Er ist auf einem Auge blind und kann eine Hand nicht mehr bewegen.

Nichtsdestotrotz erscheint nun sein neues Buch "Victory City". Rushdie erzählt die Geschichte des indischen Waisenmädchens Pampa Kampana. Sie erhält von einer Göttin übernatürliche Kräfte und gründet die Stadt Bisnaga, deren Name übersetzt "Stadt des Sieges" heißt. Auf Lesereisen oder Promo-Veranstaltungen wird Rushdie nicht gehen. Allerdings macht er regen Gebrauch vom Kurznachrichtendienst Twitter, wo er derzeit vor allem Rezensionen zu seinem neuen Buch postet.

In Deutschland wird der neue Roman von Salman Rushdie voraussichtlich erst im April 2023 erscheinen.