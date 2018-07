Sacha Baron Cohen fragt in seiner neuen Serie: "Who is America?"

Viel ist noch nicht bekannt über die neue siebenteilige Serie "Who is America?" von Sacha Baron Cohen und trotzdem sorgt sie bereits vor ihrer Fernsehpremiere für Aufregung. Der Anarcho-Komiker nimmt darin US-Prominente und Politiker - rechte wie linke - auf die Schippe. Sacha Cohen Barons hehres Ziel: "Who is America?" soll die geteilten USA heilen.

In einem Trailer der Show, der im Internet zu finden ist, sieht man den ehemaligen Vize-Präsident Dick Cheney, wie er einen Sack Signiert, der für das Waterboarding benutzt wird. Mit dieser Foltermethode sollen Terrorverdächtige in Geheimgefängnissen der USA zu Aussagen gezwungen worden sein.

Nicht nur Sarah Palin fühlt sich betrogen

Dick Cheney nahm das Video gelassen. Per Facebook-Post beschwerte sich allerdings Sarah Palin, einst Kandidatin fürs Vizepräsidentenamt, über einen Cohen-Streich. Er habe sich in einem Fake-Interview mit ihr als versehrter Kriegsveteran ausgegeben. Sie fühle sich "vorgeführt und getäuscht", schrieb Palin.

Sacha Baron Cohen: Macht Politiker mit seinen Interviews nervös

Inzwischen ist die Liste derer, die Sacha Baron Cohen in seiner Serie vorführt, länger geworden. Der Kongressabgeordnete Matt Gaez aus Florida bekannte öffentlich, dass er von dem Comedian auf's Korn genommen wurde. In einem Interview mit der US-Onlinemagazin "The Daily Beast" erzählte der Republikaner, dass er von einem Mann interviewt wurde, der vorgab aus Israel zu stammen und von dem er glaube, dass es sich um Cohen handelte. Er habe Waffensysteme identifizieren sollen. Er habe sich aber geweigert, erzählte Gaetz, der nach eigenen Angaben ein Fan von Cohens Arbeit ist.

Cohen schon Prozess angedroht

Weniger angetan zeigte sich der frühere Richter und Senatskandidat Roy Moore. In einem Facebook-Post schrieb er, dass er aktuell mehrere Gerichtsverfahren leite und er nicht davor zurückschrecke, auch gegen Cohen zu prozessieren.

Sacha Baron Cohen als Borat (2006)

Der britische Komiker Sacha Baron Cohen wurde zunächst in Großbritannien als Türke Ali G. bekannt. Unter diesem Pseudonym interviewte er Prominente oder Politiker. Sein Konzept besteht darin, ein Alter Ego zu entwickeln und durch provokative Fragen sein Gegenüber in die Enge zu treiben. So ging er auch als fiktiver Fernsehmoderator Borat aus Albanien vor, der seine Interviewpartner mit plumpen Klischees konfrontiert und zu politisch unkorrekten Äußerungen bringt.

Zuletzt war Sacha Baron Cohen auch in zahlreichen Kinorollen zu sehen, zum Beispiel in "Madagascar" oder "Alice im Wunderland".

so/AR (mit AP)