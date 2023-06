Südsudan: Hoffnung Basketball

Junge, hochaufgeschossene Basketballer trainieren in der Fortgeschrittenen-Mannschaft der Basketball-Akademie. Von Wenyen Gabriel bis Manute Bol: Der Südsudan hat schon einige Basketballgrößen hervorgebracht, die sich in der NBA durchsetzen konnten. Inzwischen sind viele von ihnen in ihre Heimat zurückgekehrt und trainieren an der Luol-Deng-Akademie den Nachwuchs.