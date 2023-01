Sébastien Haller gibt sein Debüt beim BVB

Es war ein magischer Moment, über den sich nicht nur Fans, Spieler und Verantwortliche von Borussia Dortmund gefreut haben dürften. Sébastien Haller wurde in der 62. Minute beim Spiel des BVB gegen den FC Augsburg eingewechselt. Die über 80.000 Zuschauer im Dortmunder Stadion begrüßten Sébastien Haller dabei laut und frenetisch. Haller hat sein Pflichtspieldebüt für den BVB gegeben - 30 Minuten lang mit einem halben Jahr Verspätung. Für den Angreifer dürfte nun ein neues Kapital in seinem noch jungen Leben beginnen - das nach seiner Hodenkrebs-Erkrankung.

Einen Treffer konnte Haller zwar beim spektakulären 4:3-Erfolg des BVB nicht mehr beitragen. Aber das dürfte allen Beteiligten völlig egal gewesen sein. 188 Tage war der 28 Jahre alte Nationalspieler der Elfenbeinküste ausgefallen. Seit rund dreieinhalb Wochen trainiert Haller wieder beschwerdefrei mit seiner Mannschaft. Im Sommertrainingslager des BVB im vergangenen Juli in Bad Ragaz hatte Haller die schockierende Diagnose erhalten, die ihn dazu zwang, zu pausieren. Zwei Operationen und vier Chemotherapien später ist die Krankheit nun geheilt - und der Angreifer kann wieder auf Profiniveau Fußball spielen.

Teil der Frankfurter Büffelherde

Bereits in der ersten Hälfte hatte sich Haller im Stadion warmgelaufen und dafür immer wieder Beifall von den Fans erhalten. Haller genoss es sichtlich, wieder mit im Geschehen zu sein. Vor dem Angreifer liegt allerdings ein langer Weg zurück zur alten Form. "2022 war nicht das einfachste Jahr. Aber es hat mich darauf vorbereitet, all die neuen Herausforderungen anzunehmen, die mir 2023 bieten wird", sagte er kürzlich.

Sébastien Haller ist nach seiner Hodenkrebs-Erkrankung zurück auf dem Fußballplatz

Zu welchen Leistungen Haller fähig ist, hatte er eindrucksvoll in seiner Zeit bei Eintracht Frankfurt gezeigt: Von 2017 bis 2019 war Haller Teil der "Büffelherde" der Hessen. Mit seiner Torgefahr, aber auch mit seinem wuchtigen Körper sowie seiner besonderen Ballbehauptung war er ein wichtiger Faktor in zwei starken Frankfurter Spielzeiten, die Haller und seine Kollegen unter anderem zum DFB-Pokalsieg 2018 und ein Jahr später bis ins Halbfinale der Europa League führten. Danach wechselte er in die Premier League zu West Ham United.

Haller bestimmt das Tempo

Nach anderthalb Jahren auf der Insel wechselte er dann zu Ajax Amsterdam, wo er eineinhalb Jahre als Torjäger glänzte. In der Champions League gelangen ihm elf Tore in nur acht Spielen. In der holländischen Eredivisie wurde der Angreifer zudem mit 21 Treffern Torschützenkönig. Rund 30 Millionen Euro haben die Dortmunder für Haller gezahlt.

Nun hoffen die Verantwortlichen darauf, dass der Angreifer nach und nach seine alte Leistungsfähigkeit erlangt. "Er allein bestimmt das Tempo", sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl.