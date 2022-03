Russland und Belarus nun doch von Paralympics in Peking ausgeschlossen

Russland und Belarus dürfen wegen des Ukraine-Krieges nun doch nicht an den am Freitag beginnenden Winter-Paralympics in Peking teilnehmen. Das gab das Internationale Paralympische Komitee (IPC) am Donnerstag bekannt und revidierte damit seine Entscheidung vom Vortag. Am Mittwoch hatte der IPC-Vorstand noch einen Start der Para-Sportlerinnen und -Sportler aus Russland bei den Paralympics als "neutrale" Aktive beschlossen.

"Bei unserer gestrigen Entscheidung ging es uns um die langfristige Gesundheit und das Überleben der paralympischen Bewegung", sagte IPC-Präsident Andrew Parsons nach der Kehrtwende. "Es ist jedoch klar, dass die schnell eskalierende Situation uns jetzt, so kurz vor Beginn der Spiele, in eine einzigartige und unmögliche Lage gebracht hat."

Mit Boykott gedroht

Parsons verwies darauf, dass der Druck von Mitgliedsverbänden nun zum Ausschluss von Russland und Belarus geführt habe: "Sie haben uns gesagt, dass es schwerwiegende Folgen für die Paralympischen Winterspiele 2022 in Peking haben könnte, wenn wir unsere Entscheidung nicht überdenken. Mehrere NPCs [Nationale Paralympische Komitees - Anm. d. Red.], von denen einige von ihren Regierungen, Teams und Athleten kontaktiert wurden, drohten damit, nicht anzutreten." Zu den Kritikern hatte auch der Deutsche Behindertensportbund (DBS) gehört. DBS-Präsident Friedhelm-Julius Beucher hatte von einem "enttäuschenden und mutlosen" Beschluss des IPC gesprochen.

IPC-Chef Parsons verwies zudem darauf, dass "die Situation in den Athletendörfern eskaliert" und "inzwischen unhaltbar" geworden sei. Für das IPC sei es von größter Bedeutung, dass die Sicherheit der Athletinnen und Athleten gewährleistet sei. Vom Paralympics-Ausschluss sind laut Parsons 83 Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus betroffen: "Sie sind Opfer der Handlungen Ihrer Regierungen."

Das Russische Paralympische Komitee kritisierte die Entscheidung des IPC als "unvernünftig". Sie widerspreche den Grundprinzipien der paralympischen Familie. Man behalte sich das Recht vor, gegen den Ausschluss vor dem Internationalen Sportgerichtshof (CAS) zu klagen.

