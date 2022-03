Russland und Belarus bei Paralympics am Start

Das Internationale Paralympische Komitee (IPC) hat sich trotz des Angriffskrieges der Russen gegen die Ukraine gegen einen Ausschluss von Russland und Belarus von den 13. Winter-Paralympics entschieden. Dies teilte das IPC nach einer Sitzung am Mittwoch mit. Die Athletinnen und Athleten beider Länder starten nach dem Beschluss des IPC neutral unter paralympischer Flagge und werden nicht in den Medaillenspiegel aufgenommen.

Aberkennung paralympischer Orden für Putin

Das IPC wollte damit augenscheinlich die betroffenen Länder bestrafen, aber nicht die Sportler darunter leiden lassen. "Ich erwarte nun von allen Teilnehmern, dass sie die neutralen Athleten wie jeden anderen Athleten bei diesen Spielen behandeln, egal wie schwierig dies auch sein mag", sagte IPC-Präsident Andrew Parsons: "Im Gegensatz zu ihren jeweiligen Regierungen sind diese paralympischen Athleten und Funktionäre nicht die Aggressoren. Sie sind hier, um wie alle anderen an einem Sportereignis teilzunehmen."

Dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und weiteren Politikern und Funktionären wurden paralympische Orden und weitere Ehrungen aberkannt. "Wofür wir uns entschieden haben, ist die härteste Bestrafung, die wir im Rahmen unserer Verfassung und der aktuellen IPC-Regeln verhängen können", so Parsons.

Mitgliedsstatus von Russland und Belarus überprüfen

Unmittelbar nach der Bekanntgabe der Sanktionen gegen Russland und Belarus reagierte des Kanadischen Paralympischen Komitees (CPC) und unterstützte die Entscheidung des IPC. "Wir hätten uns gewünscht, dass die beiden Länder sofort des Landes verwiesen werden, aber aufgrund rechtlicher Beschränkungen ist dies nicht möglich", erklärte der Verband in einem Statement. Das CPC erwarte, dass so bald wie möglich eine Sondergeneralversammlung einberufen wird, bei der die IPC-Mitglieder den Mitgliedsstatus von Russland und Belarus innerhalb des IPC überprüfen werde.

Deutliche Kritik kam aus Reihen des Deutschen Behindertensportbundes (DBS). Präsident Friedhelm-Julius Beucher beklagte die Entscheidung als "enttäuschend und mutlos. Angesichts der täglichen Kriegsgräuel in der Ukraine hätten wir einen solchen Beschluss nicht für möglich gehalten. Es hätte eine konsequente Entscheidung gebraucht, jetzt und nicht im Anschluss an die Paralympics."

Der DBS hatte bereits im Vorfeld sowohl öffentlich als auch in einem Schreiben an das IPC einen Ausschluss der russischen und belarussischen Mannschaften von den Paralympischen Winterspielen in Peking gefordert. Dass sich das IPC nun "auf Regeln und Paragrafen beruft, dafür haben wir keinerlei Verständnis. In einer solchen Situation braucht es moralische und politische Entscheidungen, keine juristischen."

Quade: "Ich schäme mich zutiefst"

Auch der Chef de Mission, Karl Quade, betonte: "Es ist nicht nachvollziehbar, dass das IPC eine völlig andere Entscheidung trifft als der absolute Großteil der Sportwelt. Seit der Gründung des IPC 1989 bin ich Mitglied der paralympischen Bewegung, doch für diese Entscheidung schäme ich mich zutiefst."

tk/jk (dpa, sid)