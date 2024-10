Russischer Einfluss in Bangui als Kulturarbeit getarnt

Die DW interviewte Dimitri Sytyi, den Leiter des russischen Kulturzentrums in Bangui - der in der Söldnergruppe Wagner Karriere machte. Er gilt als maßgeblicher Akteur beim Ausbau russischen Einflusses in Zentralafrika.

Wie Russland seinen Einfluss in Afrika ausbaut, wird in der Zentralafrikanische Republik (ZAR) deutlich: Bangui hat sich 2018 in einem Verteidigungsabkommen mit Moskau stärker an den Kreml gebunden und somit Wagner-Söldnern eine größere militärische Rolle im Land gegeben.

Russische Militärausbilder versorgten die Armee mit Waffen, bildeten die Soldaten im Kampf gegen Rebellen aus, dienten als Leibgarde für Präsident Faustin-Archange Touadéra.

Hilfspolitik für Afrika?

Einer der zentralen Akteure dieser russischen Präsenz ist Dimitri Sytyi. Offiziell leitet der 35-Jährige das Russische Haus, das russische Kulturzentrum in Bangui. Gerne spricht Sytyi über die Russischkurse für die lokale Bevölkerung, über Abende mit russischer Musik und Theater. Aber sein Einfluss ist so groß, dass Beobachter behaupten, er sei in Wirklichkeit der neue Chef oder zumindest eine Schlüsselfigur in der Führung der Wagner-Gruppe - bekannt für Brutalität, auch bei Einsätzen in Libyen, dem Sudan, Mali, Burkina Faso und Niger. Auch in Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine spielte die Söldnergruppe zeitweilig eine größere Rolle.

Russische Wagner-Kräfte beschützen Präsident Faustin-Archange Touadéra (im grün-gemusterten Hemd) in Bangui Bild: Leger Kokpakpa/REUTERS

Ihr damaliger Chef Jewgeni Prigoschin kam 2023 unter mysteriösen Umständen bei einem Flugzeugabsturz in Russland ums Leben, wenige Wochen nach einer offenen Machtprobe mit Staatschef Wladimir Putin. Über seinen ehemaligen Mentor Prigoschin sagt Dimitri Sytyi: "Wir machen weiter, was er begonnen hat."

Nach Prigoschins Tod wurde die Söldnertruppe formell dem russischen Militärgeheimdienst GRU sowie dem Verteidigungsministerium unterstellt. Unter dem Dach des neu geschaffenen Afrika-Korps behält der Kreml so mehr Kontrolle.

Zum Verdacht, dass Wladimir Putin den Bombenanschlag auf das Flugzeug mit Jewgeni Prigoschin befohlen habe, sagt Sytyi wenig: Er habe keine Informationen und bezeichnete seinen Tod als großen Verlust für Afrika, die ZAR insbesondere.

Er beteuert in einem DW-Interview, Afrika sei ein Kontinent der Zukunft: "Unsere Politik ist es, diesem Land zu helfen", sagt er. Nicht, um unsere Interessen durchzusetzen. Alles dreht sich um diese Hilfspolitik." Mit dieser Behauptung ignoriert Sytyi die lukrativen Bergbaukonzessionen, die Russland im Gegenzug für seine Dienste für den zentralafrikanischen Staat erhielt: Wagner hat sich damit Zugang zu wertvollen Ressourcen wie Gold und Diamanten verschafft.

Profit aus dem Bergbau

Wagner kam aus Sicht der ZAR zur richtigen Zeit, meint auch Sicherheitsexpertin Beverly Ochieng vom Center for Strategic and International Studies in Washington: "Zu diesem Zeitpunkt hatte man das Gefühl, dass Frankreich, die dominierende Macht in der ZAR und ehemalige Kolonialmacht, und die Vereinten Nationen nicht genug getan hatten, weil die zunehmende Gewalt der Rebellen eine gewählte Regierung bedrohte." Somit sei Russland ins Spiel gekommen, konnte den Sicherheitssektor beherrschen und auch den Bergbausektor, der trotz klarer Bergbaugesetze nicht kontrollierbar gewesen sei, sagte sie zur DW.

Die Zentralafrikanische Republik hatte die russischer Söldnergruppe Wagner 2018 um Unterstützung gebeten Bild: Barbara Debout/​AFP/​Getty Images/AFP

Phillip Obagi, Journalist und Mitarbeiter der Nachrichten-Website Daily Beast in Nigerias Hauptstadt Abuja, hat in der Konfliktregion zum Bergbau recherchiert. "Was mich an den Russen und ihrer Vorgehensweise in der ZAR stört, ist die Tatsache, dass sie so ungestraft handeln und mit allen Mitteln Minen einnehmen wollen", sagt er zur DW. Und das bedeute oft, dass sie auf Menschen schießen, die in den Bergbau-Gemeinden lebten.

Er wirft beiden Seiten, den Russen und den Rebellen, Gier vor: Sie wollen die Minen kontrollieren und verhandeln nicht, so Obagi. Deshalb habe es in der ZAR bis heute keine Verbesserung zur Stabilität und Frieden gegeben.

Vorwürfe schwerer Menschenrechtsverletzungen, die von Journalisten, Nichtregierungsorganisationen oder sogar den Vereinten Nationen gegen die Söldner der Ex-Wagner-Gruppe erhoben werden, weist Sytyi zurück: Das sei nur westliche Propaganda. Sytyi selbst steht im Zusammenhang mit diesen Vorwürfen auf Sanktionslisten der USA und der Europäischen Union. Er sieht darin den Versuch, ihn zum Sündenbock zu machen.

Sytyi - hier mit DW-Journalist Zigoto Tchaya Tchameni beim Auftakt des Interviews - trägt seit einem Paketbombenanschlag 2022 eine Handprothese. Bild: Sandrine Blanchard/DW

Der Angriff, dem er Ende 2022 bei einem Paketbombenanschlag zum Opfer fiel - die rechte Hand des 30-Jährigen besteht aus einer Prothese – bestätige: "Journalisten, die in ihren Artikeln behaupten, ich stecke hinter all dem, das dunkle Gehirn der antiwestlichen Propaganda, stimmen diesem Terrorakt zu." Die Propaganda komme eigentlich aus dem Westen, um Russlands Aktivitäten in Afrika entgegenzuwirken, fügt er an.

Dimitri Sytyi spielt viele Rollen - er ist auch einer der Gesellschafter der Firma Lobaye Invest, die sich mit der Erkundung neuer Rohstoff-Lagerstätten befasst und sich an der Finanzierung von Wagners Aktivitäten beteiligt. Zur DW sagt er, er sei in erster Linie ein "kultureller Botschafter Russlands". Er räumt jedoch ein, dass er von Zeit zu Zeit andere "Missionen zur Entwaffnung" im Auftrag von Präsident Touadéra mit den bewaffneten Gruppen in Zentralafrika durchgeführt hat. "Diese Erfahrung nutze ich auch heute noch. Vor kurzem war ich im Kongo, um die Anti-Balaka zur Entwaffnung zu bewegen. Ich denke, es war erfolgreich."

Zum Höhepunkt des Bürgerkriegs in der ZAR - hier ein von der Anti-Balaka zerstörtes Wohnhaus 2014 Bild: Herve Serefio/AA/picture alliance

Die bewaffneten Kräfte der Anti-Balaka bezeichnen sich als christlich und kämpfen hauptsächlich in der ZAR gegen die muslimisch geprägten Séléka-Rebellen.

Politische Einflussnahme statt Kulturarbeit

Laut Sicherheitsexpertin Obieng handele es sich bei Sytyi um eine Person, die zwar ein Kulturzentrum leitet, aber auch in der Lage sei, einen sehr großen politischen Einfluss darauf auszuüben, mit wem die Regierung verhandele und wie die Bedingungen aussähen.

2023 produzierten die französischsprachigen Afrika-Programme der DW die sechsteilige Podcast-Serie QuiQuoiComment. Darin sagte der ehemalige zentralafrikanische Parlamentsabgeordnete Jean-Pierre Mara über Sytyi: "In der Tat ist er im Sicherheitsapparat aktiv, er ist der Chef des russischen Militärgeheimdienstes und der Chef all derer, die sich darum bemühen, Hilfstruppen in Berengo (geplante russische Militärbasis, Anm.d.R.) auszubilden. Offiziell handelt es sich also um russische Ausbilder, aber in Wirklichkeit sind es Wagner-Mitglieder, die Unternehmen besitzen."

Die geplante russische Militärbasis in Berengo ist ein weiteres Puzzleteil, mit dem Russland offensichtlich seinen Einfluss in ganz Afrika auszubauen versucht. Sytyi sagt im DW-Interview: "Die Zentralafrikanische Republik ist eine Art Pilotprojekt der neuen russischen Afrika-Politik." Viele weitere Staaten schauten deshalb interessiert darauf, wie sich die Beziehungen mit der ZAR entwickeln.

Mitarbeit: Zigoto Tchaya Tchameni, Sandrine Blanchard, Edward Micah Jr.