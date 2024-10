Der größte Boxkampf aller Zeiten: Am 30. Oktober 1974 stehen sich in Kinshasa, der Hauptstadt des damaligen Zaire, Schwergewichts-Weltmeister George Foreman (l.) und Ex-Champion Muhammad Ali (r.) gegenüber. Der Kampf geht als "Rumble in the Jungle" in die Sportgeschichte ein.