Rumänien schickt Soldaten zur Verstärkung in den Kosovo

Angesichts der angespannten Lage im Kosovo hat Rumänien die Entsendung von etwa 100 Soldaten in die ehemalige serbische Provinz bekanntgegeben. Bukarest füge der KFOR-Friedenstruppe ein "Kontingent auf Kompanie-Niveau" hinzu, erklärte der rumänische Botschafter bei der NATO, Dan Necalescu, im vormals Twitter genannten Onlinedienst X. Großbritannien hatte in der vergangenen Woche vermeldet, etwa 600 zusätzliche Soldaten zur Verstärkung der KFOR zu stationieren.

Serbien meldet Festnahme

Der Initiator des jüngsten Überfalls serbischer Paramilitärs auf kosovarische Polizisten, Milan Radoicic, ist vorläufig für 48 Stunden festgenommen worden. Das teilte das Innenministerium in Belgrad mit. Der kosovo-serbische Geschäftsmann und Politiker hatte sich Tage zuvor öffentlich bekannt, Urheber der Gewaltakte zu sein. Nun soll ein Gericht entscheiden, ob Radoicic für 30 Tage in Untersuchungshaft kommt. Welche Straftaten ihm vorgeworfen werden, wurde zunächst nicht mitgeteilt. Zuvor hatten die USA mit Nachdruck verlangt, dass die Verantwortlichen für den Gewaltakt zur Rechenschaft gezogen werden.

Polnische Soldaten, die zur Friedensmission KFOR gehören, patrouillieren an der Grenze zwischen Kosovo und Serbien Bild: Visar Kryeziu/AP Photo/picture alliance

Am 24. September hatte ein 30-köpfiger, schwer bewaffneter serbischer Kommandotrupp in der Ortschaft Banjska bei Mitrovica im Nordkosovo kosovarische Polizisten angegriffen. Bei Feuergefechten wurden drei serbische Angreifer sowie ein kosovarischer Polizist getötet. Dies verschärfte die Spannungen zwischen dem Kosovo und Serbien. Die kosovarische Führung warf Belgrad vor, hinter Radoicic' Aktion zu stecken. Dieser beteuerte, auf eigene Faust gehandelt zu haben.

Belgrad reduziert Militärpräsenz

Das Kosovo und die USA warfen Serbien vor, die Militärpräsenz an der Grenze zum Kosovo verstärkt zu haben. Belgrad bestritt dies. Serbien versicherte, die Zahl der Soldaten an der Grenze sei wieder auf einem "normalen" Niveau. Generalstabschef Milan Mojsilovic erklärte mit Blick auf die Grenze zum Kosovo vor Journalisten in Belgrad, die Zahl der Soldaten sei von 8350 auf 4500 verringert worden. Die USA begrüßten die von Serbien vermeldete Reduzierung der Truppenstärke, gaben jedoch an, dies noch zu verifizieren.

Der serbische Generalstabschef Milan Mojsilovic serbische Truppen aus dem Grenzgebiet abziehen Bild: Milos Miskov/AA/picture alliance

Die überwiegende Mehrheit der 1,8 Millionen Einwohner im Kosovo sind ethnische Albaner. Dazu kommen 120.000 Serben, die vor allem im Norden des Landes leben. 2008 hatte das Kosovo seine Unabhängigkeit von Serbien erklärt, die von Belgrad jedoch nicht anerkannt wird.

nob/kle (afp, dpa)