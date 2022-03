Europa

Rumänien: Ein Hauch von Normalität für die Flüchtenden aus der Ukraine

Der Krieg in der Ukraine hat im Nachbarland Rumänien eine Welle der Empathie und Solidarität ausgelöst. In den sozialen Netzwerken organisieren Hunderte Gruppen Hilfsaktionen für die Flüchtenden, an der Grenze und in den Städten werden die Menschen schnell und unkompliziert aufgenommen und betreut.