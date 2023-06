Rote Linie: Wie die NATO im Baltikum für den Ernstfall übt

Deutschland ist Führungsnation der sogenannten NATO-Battle-Group-Litauen. Gemeinsam mit ihren Bündnispartnern versehen die deutschen Streitkräfte ihren Dienst "on the frontline", direkt an der Grenze zu Russland. Sie schützen die Nord-Ost-Flanke des Verteidigungsbündnisses gegen jeden möglichen Gegner, versichern dem Baltikum Beistand im Fall von Krise, Konflikt und Krieg. Im Frühjahr 2023 probt Deutschland unter anderem im litauischen Rukla und Pabrade gemeinsam mit NATO-Partnern aus Kroatien, Tschechien und den Niederlanden den Ernstfall: Was tun, wenn Russland wirklich das Baltikum angreift? Übung und Training sind nah an der reellen Bedrohung ausgerichtet - "train as you fight", heißt entsprechend das Motto der NATO. Der deutsche Kontingent-Führer Oberst Wolfgang Schmidt weist auf die besondere historische Bedeutung und die gefühlte Bedrohungslage im Baltikum hin: "Aus geschichtlichen Erfahrungen ist natürlich die Wahrnehmung gegenüber möglichen aggressiven Handlungen, sei es Russlands oder Weißrusslands, wesentlich intensiver tradiert, als in der Bundesrepublik." Noch sei nicht überall angekommen, dass die Verteidigung all dessen, "wofür wir stehen - Modernität, Gedankenfreiheit, Redefreiheit - und alles, was wir als westliche Werte bezeichnen, hier beginnt", sagt Schmidt. Die Ukraine kämpfe seit über einem Jahr nicht nur gegen einen russischen Aggressor sondern auch "für unsere Freiheit". Die Reportage begleitet die Großübung "Griffin Lightning". Wie wichtig die Großübung und die Abstimmung untereinander für die multinational aufgestellte Truppe sind, betont Bent S., 1st Lieutenant / Platon Commander der Dutch Armed Forces: "Wir arbeiten in verschiedenen Übungen: Letzte Woche haben wir mit den Norwegern trainiert, in ein paar Wochen kommt die ganze Battle Group zusammen, dann trainieren wir erneut mit den Norwegern, Deutschen, Tschechen und Kroaten." Niemand wolle Krieg, "aber wenn es wirklich passiert, sind wir vorbereitet." Die Reportage zeigt exklusive Eindrücke von einem NATO-Manöver in Litauen, das wohl so nah wie noch kein anderes zuvor an einer realen kriegerischen Bedrohung stattfand.