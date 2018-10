Rote Karte für Belgiens Profi-Liga

Die Spieler des Fußballclubs in Brügge liefen am Donnerstag ganz normal zum Training auf. Nur auf ihren Trainer mussten sie verzichten. Ivan Leko, der Brügge in der vergangenen Saison zur Meisterschaft geführt hatte, saß in Untersuchungshaft. Die Staatsanwälte befragten ihn als Beschuldigten zu möglicher Geldwäsche und Steuerbetrug. Die wenigen Fans, die an diesem Donnerstagmorgen zum Trainingsplatz in Brügge gekommen waren, glauben nicht, dass ihr Verein und ihr Trainer irgendetwas mit dem Skandal zu tun haben, der sich in der höchsten belgischen Liga entwickelt. "Für uns ist Leko unschuldig", sagt Frederik Van Eenoo vom Fanclub "The Locals" in Brügge. Die Vermutungen der Staatsanwälte in der "Bier-Liga", die vom Brauereikonzern Inbev gesponsert wird, könnten auch Spiele manipuliert worden sein, wollen die Fans nicht glauben. "Wir sind letztes Jahr Meister geworden und die Untersuchung wird zeigen, dass das alles sauber und ehrlich passiert ist", meint der Vorsitzendes Fanclubs im belgischen Fernsehsender VRT.

Der Trainer von Brügge, der Kroate Ivan Leko, wird der Korruption verdächtigt

Spieleragenten am Pranger

Neben dem Cheftrainer von Brügge stehen noch andere Schlüsselfiguren der belgischen Fußballszene im Visier der Ermittler, vor allem die Spieler-Vermittler Mogi Bayat und Dejan Veljkovic werden genannt. Beide werden verdächtigt, Einkünfte und Provisionen aus den Transfers von Spielern nicht richtig versteuert oder verschleiert zu haben. Die Staatsanwälte glauben außerdem, dass die Investoren, die Spieler mit Bargeld gekauft haben, illegal Gelder in Belgien gewaschen haben. Die Staatsanwältin Wenke Roggen sprach vor der Presse von "kriminellen Vereinigungen", die am Werk seien. Mit von der Partie soll auch der ehemalige Manager des Erstligisten FC Anderlecht, Herman van Hoesbeek, gewesen sein. Er soll inzwischen wieder auf freiem Fuss sein.

Die Spinne im Netz? Spielervermittler Mogi Bayat bestimmt den Transfermarkt in Belgien

Schiedsrichter sollen manipuliert haben

Auch gegen die beiden belgischen Schiedsrichter Sebastien Delferiere und Bart Vertenten wird ermittelt. Sie haben möglicherweise durch ihre Entscheidungen mindestens zwei Spiele in der vergangenen Saison manipuliert. Der Weltfußballverband FIFA, für den die beiden Schiedsricher auch pfeifen, beobachte die Entwicklung sehr genau, teilte ein Sprecher mit. Den Ball ins Rollen brachte eine Beschwerde des VC Westerlo, der in der letzten Saison abgestiegen war. Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass damals der 4 zu 0 Sieg von Eupen über Mouscron gekauft worden worden war. In beiden Mannschaften kickten Kunden des Spielevermittlers Bayat. Die Schiedsrichter sollen enge Beziehungen zu den Spieler-Vermittlern unterhalten haben, was Sport-Experten in belgischen Medien am Donnerstag als sehr verdächtig darstellten.

Insgesamt führte die Staatsanwalt am Mittwoch in Belgien 44 Hausdurchsuchungen durch, um Festplatten, Computer, Akten und andere Beweise für illegale Finanztransaktionen zu sichern. Konten und Bargeld im Wert von acht Millionen Euro seien beschlagnahmt worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Verhaftet wurden auch zwei Juweliere und zwei Journalisten der Zeitung "Het laatste nieuws". Betroffen von den Ermittlungen sind neun der 16 Erstliga-Clubs. 22 Menschen befinden sich noch in Untersuchungshaft.

Unter Verdacht: FIFA-Schiedsrichter Sebastien Delferiere im Fokus der belgischen Staatsanwälte

Ermittlungen in sieben Staaten

Die Ermittlungen erstrecken sich aber auch auf viele andere europäische Staaten. Mit Hilfe der EU-Justizbehörde "Eurojust" wurde auch in Serbien, Mazedonien, Montenegreo, Luxemburg und Frankreich ermittelt. Auf Zypern wurde im Zusammenhang mit dem Fußballskandal ein Staatsbürger aus Bosnien-Herzegowina festgenommen. Mogi Bayat, der aus dem Iran stammt, und Dejan Veljkovic, der gebürtiger Serbe sein soll, unterhielten als Spielevermittler viele internationale Kontakte. Veljkovic soll sich Strohmännern in Serbien, Montenegro und auf Zypern bedient haben, um Geschäfte zu verschleiern. Einige der Spieler, die transferiert wurden, stammten aus Südosteuropa, andere aus Afrika oder Lateinamerika. Der Trainer vom FC Brügge stammt aus Kroatien.

Die Profi-Fußballliga in Belgien zeichnet sich dadurch aus, dass sie wie ein Art Durchlauferhitzer funktioniert. Talentierte junge Fußballer werden im Ausland eingekauft, spielen in den belgischen Vereinen und ziehen dann weiter zu anderen europäischen Klubs, die mehr bezahlen können als die wirtschaftlich eher schwachen belgischen Vereine. Dieser schwunghafte Handel soll, laut Recherchen des flämischen Fernsehsenders VRT, bis zu 90 Prozent in den Händen des Spieler-Agenten Mogi Bayat liegen. Nahezu alle Vereine arbeiteten mit ihm zusammen. Von Geburt an belgische Spieler sind in den belgischen Vereinen fast schon eine Ausnahme. Diejenigen, die ein gewisses Niveau erreichen, versuchen ins Ausland zu gehen. Deshalb ist auch nicht verwunderlich, dass in der belgischen Nationalmannschaft, bei den "Roten Teufeln" fast kein Spieler zu finden ist, der tatsächlich in Belgien derzeit in der ersten Liga Fußball spielt.

Falsch gepfiffen? Schiedsrichter Bart Vertenten hatte enge Kontakte zum Spielervermittler

Belgien ist erschüttert

Die Ermittlungen im Profifußball ist der Aufmacher in allen Tageszeitungen. Die Nation sei geschockt, heißt es in den Leitartikeln. Eben noch hatte sich die fußballbegeisterten Belgier über das gute Abschneiden der Roten Teufel bei der WM in Russland gefreut. Jetzt scheint die föderale Staatsanwaltschaft einem riesigen Skandal auf der Spur zu sein. Der Anwalt des verhafteten Cheftrainers von Brügge wies die Ermittlungen als überzogen und die Methoden als unverhältnismäßig ab. Sein Mandat sei morgens um 5 Uhr von schwer bewaffneten Sondereinheiten geweckt worden. Seiner Frau sei eine Waffe an den Kopf gehalten worden, die Kinder seien traumatisiert.

Der belgische Justizminister Koen Geens unterstützt die Ermittlungen. Er twitterte: "Die Spielabsprachen untergraben die Integrität des Sports. Die Justiz arbeitet an einem fairen Sport." Die Ermittlungen und Befragungen laufen weiter, sagte Staatsanwältin Wenke Roggen. Man sei noch ziemlich am Anfang.