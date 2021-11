Die Romantische Straße ist eine der beliebtesten Reiserouten durch Deutschland. Sie wurde 1950 als Deutschlands erste Autoreiseroute eröffnet.

Die Romantische Straße führt über 410 Kilometer von Würzburg am Main bis nach Füssen in den Allgäuer Alpen. Der Reiz der Strecke liegt an der Fülle der Fachwerkdörfer und mittelalterlichen Städte. Hinzu kommen touristische Highlights wie mittelalterliche Ruinen, Adelssitze und Kirchen und natürlich Deutschlands Märchenschloss: Schloss Neuschwanstein.