Europa

Roma-Kunst auf der Biennale in Venedig

Seit 127 Jahren präsentiert die Biennale in Venedig Kunst aus aller Welt - doch noch nie hat eine Künstlerin oder ein Künstler von Europas größter Minderheit einen der Länderpavillons bespielt. In diesem Jahr ist es endlich so weit: Die Roma-Künstlerin Malgorzata Mirga-Tas vertritt ihr Heimatland Polen.